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  4. Источник: Александрия нацелилась на подписание правого вингера из Бразилии
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 05:43 | Обновлено 05 июля 2025, 05:48
254
0

Источник: Александрия нацелилась на подписание правого вингера из Бразилии

Джоннатан Силва выступает за команду Америка Минейро U-20

05 июля 2025, 05:43 | Обновлено 05 июля 2025, 05:48
254
0
Источник: Александрия нацелилась на подписание правого вингера из Бразилии
ФК Америка Минейро. Джоннатан Силва

Клуб УПЛ «Александрия» заинтересован в подписании бразильского футболиста Джоннатана Силвы.

20-летний правый вингер выступает за молодежную команду «Америка Минейро» U-20.

Бразильский футболист может рассматриваться как потенциальная замена своему соотечественнику Хуану Безерре, который, вероятно, покинет «Александрию» в ближайшее время.

В 2025 году Джоннатан Силва провел 13 матчей за команду «Америка Минейро» U-20, в которых отметился 2 голами, если учитывать все турниры.

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Америка Минейро Александрия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Хуан Альвина Безерра
Николай Степанов Источник: Бей-беги
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