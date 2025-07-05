Украина. Премьер лига05 июля 2025, 05:43 | Обновлено 05 июля 2025, 05:48
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Источник: Александрия нацелилась на подписание правого вингера из Бразилии
Джоннатан Силва выступает за команду Америка Минейро U-20
05 июля 2025, 05:43 | Обновлено 05 июля 2025, 05:48
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Клуб УПЛ «Александрия» заинтересован в подписании бразильского футболиста Джоннатана Силвы.
20-летний правый вингер выступает за молодежную команду «Америка Минейро» U-20.
Бразильский футболист может рассматриваться как потенциальная замена своему соотечественнику Хуану Безерре, который, вероятно, покинет «Александрию» в ближайшее время.
В 2025 году Джоннатан Силва провел 13 матчей за команду «Америка Минейро» U-20, в которых отметился 2 голами, если учитывать все турниры.
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