Источник: Александрия нацелилась на подписание правого вингера из Бразилии

Клуб УПЛ «Александрия» заинтересован в подписании бразильского футболиста Джоннатана Силвы.

20-летний правый вингер выступает за молодежную команду «Америка Минейро» U-20.

Бразильский футболист может рассматриваться как потенциальная замена своему соотечественнику Хуану Безерре, который, вероятно, покинет «Александрию» в ближайшее время.

В 2025 году Джоннатан Силва провел 13 матчей за команду «Америка Минейро» U-20, в которых отметился 2 голами, если учитывать все турниры.