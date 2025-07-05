Стала известна одна из возможных опций усиления для Карпат

Одним из вариантов для усиления львовского «Карпат» является полузащитник криворожского «Кривбасса» Хрвое Илич.

Хорвата держат «на карандаше», однако на данный момент речь не идет о конкретном интересе или переговорах.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок также входит в шорт-лист одного из лидеров хорватского футбола – «Хайдука». Клуб из Сплита сделал первые шаги по возможному трансферу Илича в последние дни.

Илич выступает за «Кривбасс» с лета 2023 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. Его контракт с криворожской командой рассчитан до июня 2026 года. За два сезона он провел 45 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач, если учитывать все турниры.