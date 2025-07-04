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  4. Хавбек Кривбасса находится в шорт-листе хорватского гранда
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 16:15 |
422
0

Хавбек Кривбасса находится в шорт-листе хорватского гранда

Хрвое Илич привлек внимание «Хайдука»

04 июля 2025, 16:15 |
422
0
Хавбек Кривбасса находится в шорт-листе хорватского гранда
fckryvbas.com. Хрвое Илич

26-летний полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич в летнее трансферное окно может покинуть стан криворожского клуба.

По информации журналиста Лоренцо Лепоре, Илич входит в шорт-лист одного из грандов хорватского футбола – «Хайдука».

Отмечается, что в последние дни «Хайдук» сделал первые шаги в отношении трансфера Илича.

Илич играет за «Кривбасс» с лета 2023 года. Он перешел в криворожский клуб свободным агентом и имеет контракт до конца сезона-2025/26. На счету Хрвое 45 матчей, 6 голов и 6 ассистов за «Кривбасс».

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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