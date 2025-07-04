Хавбек Кривбасса находится в шорт-листе хорватского гранда

26-летний полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич в летнее трансферное окно может покинуть стан криворожского клуба.

По информации журналиста Лоренцо Лепоре, Илич входит в шорт-лист одного из грандов хорватского футбола – «Хайдука».

Отмечается, что в последние дни «Хайдук» сделал первые шаги в отношении трансфера Илича.

Илич играет за «Кривбасс» с лета 2023 года. Он перешел в криворожский клуб свободным агентом и имеет контракт до конца сезона-2025/26. На счету Хрвое 45 матчей, 6 голов и 6 ассистов за «Кривбасс».