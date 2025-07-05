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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 03:23 | Обновлено 05 июля 2025, 03:29
65
0

Палмейрас и Челси назвали стартовые составы на поединок 1/4 финала КЧМ

5 июля в 04:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира

05 июля 2025, 03:23 | Обновлено 05 июля 2025, 03:29
65
0
Палмейрас и Челси назвали стартовые составы на поединок 1/4 финала КЧМ
Коллаж Sport.ua

5 июля в 04:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» сыграют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

Палмейрас и Челси назвали стартовые составы на поединок 1/4 финала КЧМ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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