5 июля в 04:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» сыграют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

Палмейрас и Челси назвали стартовые составы на поединок 1/4 финала КЧМ