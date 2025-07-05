Клубный чемпионат мира05 июля 2025, 03:23 | Обновлено 05 июля 2025, 03:29
65
0
Палмейрас и Челси назвали стартовые составы на поединок 1/4 финала КЧМ
5 июля в 04:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира
05 июля 2025, 03:23 | Обновлено 05 июля 2025, 03:29
65
0
5 июля в 04:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» сыграют на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель матча в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.
Палмейрас и Челси назвали стартовые составы на поединок 1/4 финала КЧМ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 июля 2025, 21:33 45
Элина уступила Элизе Мертенс в двух сетах, сумев только один раз взять подачу бельгийки
Футбол | 04 июля 2025, 12:05 6
Иван Петряк, Виктор Корниенко и Андрей Тотовицкий будут тренироваться с юношеской командой горняков
Бокс | 04.07.2025, 07:23
Футбол | 04.07.2025, 07:27
Футбол | 05.07.2025, 02:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2025, 13:26 1
03.07.2025, 21:49
03.07.2025, 08:40 1
03.07.2025, 19:24 2
03.07.2025, 20:05 75
03.07.2025, 23:02 2
03.07.2025, 07:35 12
04.07.2025, 08:47 5