Он в сложном положении. В Италии сообщили неутешительные новости по Довбику
Украинский нападающий может оказаться на скамье запасных в Роме
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может потерять место в стартовом составе своей команды в следующем сезоне, сообщает Il Romanista.
Причиной этому называется возможное подписание римским клубом 20-летнего форварда миланского «Интера» Франческо Пио Эспозито.
Отмечается, что перспективный игрок входит в сферу интересов римлян и других клубов.
Бывший нападающий «Ромы» Роберто Пруццо уже посоветовал «волкам» подписать игрока «Интера»:
«Я хочу дать «Роме» совет – возьмите Пио Эспозито и оставьте Довбика. Эспозито вскоре станет лучшим итальянским нападающим», – сказал Пруццо в эфире Radio Radio.
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