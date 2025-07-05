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Италия
05 июля 2025, 01:29 | Обновлено 05 июля 2025, 01:32
488
0

Он в сложном положении. В Италии сообщили неутешительные новости по Довбику

Украинский нападающий может оказаться на скамье запасных в Роме

05 июля 2025, 01:29 | Обновлено 05 июля 2025, 01:32
488
0
Он в сложном положении. В Италии сообщили неутешительные новости по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может потерять место в стартовом составе своей команды в следующем сезоне, сообщает Il Romanista.

Причиной этому называется возможное подписание римским клубом 20-летнего форварда миланского «Интера» Франческо Пио Эспозито.

Отмечается, что перспективный игрок входит в сферу интересов римлян и других клубов.

Бывший нападающий «Ромы» Роберто Пруццо уже посоветовал «волкам» подписать игрока «Интера»:

«Я хочу дать «Роме» совет – возьмите Пио Эспозито и оставьте Довбика. Эспозито вскоре станет лучшим итальянским нападающим», – сказал Пруццо в эфире Radio Radio.

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Рома Рим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик трансферы Серии A Франческо Пио Эспозито Интер Милан
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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