Он в сложном положении. В Италии сообщили неутешительные новости по Довбику

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может потерять место в стартовом составе своей команды в следующем сезоне, сообщает Il Romanista.

Причиной этому называется возможное подписание римским клубом 20-летнего форварда миланского «Интера» Франческо Пио Эспозито.

Отмечается, что перспективный игрок входит в сферу интересов римлян и других клубов.

Бывший нападающий «Ромы» Роберто Пруццо уже посоветовал «волкам» подписать игрока «Интера»:

«Я хочу дать «Роме» совет – возьмите Пио Эспозито и оставьте Довбика. Эспозито вскоре станет лучшим итальянским нападающим», – сказал Пруццо в эфире Radio Radio.