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  4. «Я бы этого не делал». Знаменитый итальянец дал неожиданный совет Довбику
Италия
04 июля 2025, 07:14 | Обновлено 04 июля 2025, 07:32
1491
1

«Я бы этого не делал». Знаменитый итальянец дал неожиданный совет Довбику

Джузеппе Панкаро прокомментировал возможный переход Артема в Милан

04 июля 2025, 07:14 | Обновлено 04 июля 2025, 07:32
1491
1
«Я бы этого не делал». Знаменитый итальянец дал неожиданный совет Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист сборной Италии Джузеппе Панкаро поделился мыслями относительно возможного перехода украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Милан»:

«Если бы я был руководством «Милана», я бы это сделал (обмен Довбика на Сантьяго Хименеса – прим.), но если бы я был Довбиком, я бы этого не делал, потому что все нападающие у Гасперини хорошо себя проявили», – сказал экс-футболист Radio TMW.

Панкаро провел 19 матчей за сборную Италии. На клубном уровне он известен выступлениями за «Лацио» и «Милан». С ними Джузеппе выиграл 8 трофеев, включая два чемпионства Италии и два Суперкубка Европы.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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LexХХХ
Не факт, що при цьому тренері він взагалі на полі буде з'являтись
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