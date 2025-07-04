«Я бы этого не делал». Знаменитый итальянец дал неожиданный совет Довбику
Джузеппе Панкаро прокомментировал возможный переход Артема в Милан
Бывший футболист сборной Италии Джузеппе Панкаро поделился мыслями относительно возможного перехода украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Милан»:
«Если бы я был руководством «Милана», я бы это сделал (обмен Довбика на Сантьяго Хименеса – прим.), но если бы я был Довбиком, я бы этого не делал, потому что все нападающие у Гасперини хорошо себя проявили», – сказал экс-футболист Radio TMW.
Панкаро провел 19 матчей за сборную Италии. На клубном уровне он известен выступлениями за «Лацио» и «Милан». С ними Джузеппе выиграл 8 трофеев, включая два чемпионства Италии и два Суперкубка Европы.
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