«Они все – мусор». В Италии оценили перспективы Довбика с новым тренером

Бывший форвард «Ромы» Роберто Пруццо поделился мыслями относительно нынешних игроков римского клуба:

«Есть только один игрок «Ромы», которого я никогда бы не продал – это Свилар. Все остальные – это мусор. Я придерживаюсь этого мнения и говорю это искренне.

Я бы не трогал вратаря, а если поступит предложение, подобное тому, что сделали по Алиссону, то тут уже ничего нельзя будет сделать.

Что касается остальных, то я не стал бы говорить о жертвах. Продажа Абрахама за такие деньги была бы отличной сделкой.

И я дал бы еще один шанс Довбику. У него есть ограничения, но и потенциал. И если с Гасперини более-менее все забивают, то почему бы и ему не забивать?»