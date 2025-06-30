«Они все – мусор». В Италии оценили перспективы Довбика с новым тренером
Роберто Пруццо выделил в Роме только одного игрока
Бывший форвард «Ромы» Роберто Пруццо поделился мыслями относительно нынешних игроков римского клуба:
«Есть только один игрок «Ромы», которого я никогда бы не продал – это Свилар. Все остальные – это мусор. Я придерживаюсь этого мнения и говорю это искренне.
Я бы не трогал вратаря, а если поступит предложение, подобное тому, что сделали по Алиссону, то тут уже ничего нельзя будет сделать.
Что касается остальных, то я не стал бы говорить о жертвах. Продажа Абрахама за такие деньги была бы отличной сделкой.
И я дал бы еще один шанс Довбику. У него есть ограничения, но и потенциал. И если с Гасперини более-менее все забивают, то почему бы и ему не забивать?»
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