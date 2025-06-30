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Италия
30 июня 2025, 23:29 | Обновлено 30 июня 2025, 23:38
903
0

«Они все – мусор». В Италии оценили перспективы Довбика с новым тренером

Роберто Пруццо выделил в Роме только одного игрока

30 июня 2025, 23:29 | Обновлено 30 июня 2025, 23:38
903
0
«Они все – мусор». В Италии оценили перспективы Довбика с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший форвард «Ромы» Роберто Пруццо поделился мыслями относительно нынешних игроков римского клуба:

«Есть только один игрок «Ромы», которого я никогда бы не продал – это Свилар. Все остальные – это мусор. Я придерживаюсь этого мнения и говорю это искренне.

Я бы не трогал вратаря, а если поступит предложение, подобное тому, что сделали по Алиссону, то тут уже ничего нельзя будет сделать.

Что касается остальных, то я не стал бы говорить о жертвах. Продажа Абрахама за такие деньги была бы отличной сделкой.

И я дал бы еще один шанс Довбику. У него есть ограничения, но и потенциал. И если с Гасперини более-менее все забивают, то почему бы и ему не забивать?»

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Миле Свилар Алиссон Беккер Тэмми Абрахам Джан Пьеро Гасперини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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