«Безусловно». Легенда Ромы рассказал, что клубу нужно сделать с Довбиком

Бывший защитник Ромы Венсан Кандела поделился мнением об украинском нападающем римского клуба Артеме Довбике.

«Нам нужны три важных усиления – защитник, который будет играть вместе с Манчини и Ндика, полузащитник и нападающий, который составит дуэт с Довбиком в атаке.

Заслуживает ли украинец доверия? Безусловно. У всех великих центральных нападающих был тяжелый первый сезон. У него есть качество, скорость, голод», – сказал француз в интервью Il Corriere della Sera.

Кандела сыграл в составе «Ромы» 289 матчей и забил 16 голов. С римским клубом он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии. В составе сборной Франции Венсан становился чемпионом мира и Европы.

Ранее известный экс-форвард оценил будущее Довбика.