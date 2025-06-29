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Италия
29 июня 2025, 20:22 |
1695
1

«Безусловно». Легенда Ромы рассказал, что клубу нужно сделать с Довбиком

Венсан Кандела хочет видеть украинца в Риме

29 июня 2025, 20:22 |
1695
1
«Безусловно». Легенда Ромы рассказал, что клубу нужно сделать с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший защитник Ромы Венсан Кандела поделился мнением об украинском нападающем римского клуба Артеме Довбике.

«Нам нужны три важных усиления – защитник, который будет играть вместе с Манчини и Ндика, полузащитник и нападающий, который составит дуэт с Довбиком в атаке.

Заслуживает ли украинец доверия? Безусловно. У всех великих центральных нападающих был тяжелый первый сезон. У него есть качество, скорость, голод», – сказал француз в интервью Il Corriere della Sera.

Кандела сыграл в составе «Ромы» 289 матчей и забил 16 голов. С римским клубом он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии. В составе сборной Франции Венсан становился чемпионом мира и Европы.

Ранее известный экс-форвард оценил будущее Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
У Довбика досить непоганий показник. Фани Роми очікували більше від Пічічі, але це їхні проблеми. Тим більше, зо Довбика платили не 80 І навіть не 40 млн
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