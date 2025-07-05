Жозе МОУРИНЬО: «Я в это не верю. Мне очень тяжело»

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть известного футболиста отреагировал его соотечественник, прославленный тренер Жозе Моуриньо.

«Когда люди покидают этот мир, обычно мы все говорим: «Такой хороший парень». Диогу был действительно хорошим парнем.

Мы потеряли двух замечательных людей. Диогу – пример для людей, замечательный мужчина, сын, профессионал. Я до сих пор не могу в это поверить, это очень тяжело», – сказал Моуриньо.