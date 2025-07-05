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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Я в это не верю. Мне очень тяжело»
Англия
05 июля 2025, 22:36 |
287
0

Жозе МОУРИНЬО: «Я в это не верю. Мне очень тяжело»

Известный тренер о смерти Диогу Жоты

05 июля 2025, 22:36 |
287
0
Жозе МОУРИНЬО: «Я в это не верю. Мне очень тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть известного футболиста отреагировал его соотечественник, прославленный тренер Жозе Моуриньо.

«Когда люди покидают этот мир, обычно мы все говорим: «Такой хороший парень». Диогу был действительно хорошим парнем.

Мы потеряли двух замечательных людей. Диогу – пример для людей, замечательный мужчина, сын, профессионал. Я до сих пор не могу в это поверить, это очень тяжело», – сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Ливерпуль сборная Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Диогу Жота
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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