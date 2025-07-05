Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Юссеф Энрикес покинет клуб
19-летний фулбек «Реала» Юссеф Энрикес готовится покинуть мадридский клуб.
По информации испанских СМИ, талантливый марокканский футболист будет продан в «Алавес». Руководство «бланкос» и тренерский штаб «Реала» пошли на этот шаг для того, чтобы футболист имел больше игровой практики и в дальнейшем развивался. Хаби Алонсо заверил Юссефа, что тот когда-нибудь вернется в «королевский клуб».
«Юссеф Энрикес обязательно вернется в Реал», – отметил наставник «бланкос».
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
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