У легионера Руха возникли проблемы с визой

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха», который пятого июля проведет спарринг с тернопольской «Нивой», до сих пор отсутствует гамбийский нападающий Бабукарр Фаал.

По имеющейся информации, у африканца возникли проблемы с украинской визой и неизвестно, когда он вернется.

Еще два легионера из Бразилии – Эдсон и Клайвер прибыли во Львов, но пока только восстанавливаются после травм. По этой же причине отсутствуют и Евгений Пастух, Марко Сапуга и Денис Слюсарь.

Сейчас на просмотре в «Рухе» находится только один потенциальный новичок – полузащитник Иван Чабан из «Карпат».

Ранее сообщалось, что «Рух» недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ.