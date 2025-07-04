У легионера Руха возникли проблемы с визой
Сейчас на просмотре во львовском клубе находится только один потенциальный новичок
Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха», который пятого июля проведет спарринг с тернопольской «Нивой», до сих пор отсутствует гамбийский нападающий Бабукарр Фаал.
По имеющейся информации, у африканца возникли проблемы с украинской визой и неизвестно, когда он вернется.
Еще два легионера из Бразилии – Эдсон и Клайвер прибыли во Львов, но пока только восстанавливаются после травм. По этой же причине отсутствуют и Евгений Пастух, Марко Сапуга и Денис Слюсарь.
Сейчас на просмотре в «Рухе» находится только один потенциальный новичок – полузащитник Иван Чабан из «Карпат».
Ранее сообщалось, что «Рух» недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неприятная новость для каталонского клуба
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала клубного чемпионата мира