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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 22:18 | Обновлено 04 июля 2025, 22:36
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У легионера Руха возникли проблемы с визой

Сейчас на просмотре во львовском клубе находится только один потенциальный новичок

04 июля 2025, 22:18 | Обновлено 04 июля 2025, 22:36
501
0
У легионера Руха возникли проблемы с визой
ФК Рух Львов. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха», который пятого июля проведет спарринг с тернопольской «Нивой», до сих пор отсутствует гамбийский нападающий Бабукарр Фаал.

По имеющейся информации, у африканца возникли проблемы с украинской визой и неизвестно, когда он вернется.

Еще два легионера из Бразилии – Эдсон и Клайвер прибыли во Львов, но пока только восстанавливаются после травм. По этой же причине отсутствуют и Евгений Пастух, Марко Сапуга и Денис Слюсарь.

Сейчас на просмотре в «Рухе» находится только один потенциальный новичок – полузащитник Иван Чабан из «Карпат».

Ранее сообщалось, что «Рух» недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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