Катастрофа с трансфером Нико Уильямса произошла из-за суперзвезды Барселоны

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Игрок был в шаге от трансфера в «Барселону», однако этого не произошло.

По информации испанского издания El Nacional, на решение Уильямса не переходить в каталонский клуб повлиял Рафинья. Дело в том, что Уильямс требовал у «Барселоны» гарантированное место в старте на левом фланге в нападении. Наставник «Барсы» Ганс-Дитер Флик отказался это гарантировать, ведь эта позиция закреплена именно за Рафиньей.

Отмечается, что сам Рафинья остался доволен срывом трансфера Нико – бразилец угрожал клубу переходом в Саудовскую Аравию в случае прихода испанца.