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  4. Катастрофа с трансфером Нико Уильямса произошла из-за суперзвезды Барселоны
Испания
05 июля 2025, 20:21 |
825
0

Катастрофа с трансфером Нико Уильямса произошла из-за суперзвезды Барселоны

Клуб так и не смог гарантировать испанцу место в старте

05 июля 2025, 20:21 |
825
0
Катастрофа с трансфером Нико Уильямса произошла из-за суперзвезды Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Игрок был в шаге от трансфера в «Барселону», однако этого не произошло.

По информации испанского издания El Nacional, на решение Уильямса не переходить в каталонский клуб повлиял Рафинья. Дело в том, что Уильямс требовал у «Барселоны» гарантированное место в старте на левом фланге в нападении. Наставник «Барсы» Ганс-Дитер Флик отказался это гарантировать, ведь эта позиция закреплена именно за Рафиньей.

Отмечается, что сам Рафинья остался доволен срывом трансфера Нико – бразилец угрожал клубу переходом в Саудовскую Аравию в случае прихода испанца.

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Нико Уильямс Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетик Бильбао Рафинья Диас
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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