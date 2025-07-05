Катастрофа с трансфером Нико Уильямса произошла из-за суперзвезды Барселоны
Клуб так и не смог гарантировать испанцу место в старте
Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Игрок был в шаге от трансфера в «Барселону», однако этого не произошло.
По информации испанского издания El Nacional, на решение Уильямса не переходить в каталонский клуб повлиял Рафинья. Дело в том, что Уильямс требовал у «Барселоны» гарантированное место в старте на левом фланге в нападении. Наставник «Барсы» Ганс-Дитер Флик отказался это гарантировать, ведь эта позиция закреплена именно за Рафиньей.
Отмечается, что сам Рафинья остался доволен срывом трансфера Нико – бразилец угрожал клубу переходом в Саудовскую Аравию в случае прихода испанца.
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