Недоволен в Мадриде. Арсенал готов забрать футболиста Реала за 90 млн евро

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго с высокой вероятностью покинет чемпионат Испании во время летнего трансферного окна.

24-летний футболист недоволен своим положением в королевском клубе, поэтому намерен продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. В услугах бразильца заинтересован лондонский «Арсенал», который намерен укрепить атаку накануне сезона 2025/26.

По информации испанской прессы, «канониры» провели успешные переговоры с игроком и его окружением и сумели убедить его перебраться в чемпионат Англии. Сам Родриго готов присоединиться к лондонскому коллективу, но попросил представителей «Арсенала» продолжить переговоры после Клубного чемпионата мира.

На данный момент, бразилец полностью сконцентрирован на своей игре на турнире в США, поэтому возобновит контакты с английской командой после того, как закончится турнир.

В Англии готовы отдать за футболиста более 90 млн евро. Стоит отметить, что мадридский клуб не будет препятствовать уходу Родриго. Контракт вингера со «сливочными» истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет как раз 90 млн евро.