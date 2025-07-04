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  4. Недоволен в Мадриде. Арсенал готов забрать футболиста Реала за 90 млн евро
Англия
04 июля 2025, 22:11 |
1632
0

Недоволен в Мадриде. Арсенал готов забрать футболиста Реала за 90 млн евро

Переговоры о трансфере Родриго продолжатся после Клубного чемпионата мира

04 июля 2025, 22:11 |
1632
0
Недоволен в Мадриде. Арсенал готов забрать футболиста Реала за 90 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго с высокой вероятностью покинет чемпионат Испании во время летнего трансферного окна.

24-летний футболист недоволен своим положением в королевском клубе, поэтому намерен продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. В услугах бразильца заинтересован лондонский «Арсенал», который намерен укрепить атаку накануне сезона 2025/26.

По информации испанской прессы, «канониры» провели успешные переговоры с игроком и его окружением и сумели убедить его перебраться в чемпионат Англии. Сам Родриго готов присоединиться к лондонскому коллективу, но попросил представителей «Арсенала» продолжить переговоры после Клубного чемпионата мира.

На данный момент, бразилец полностью сконцентрирован на своей игре на турнире в США, поэтому возобновит контакты с английской командой после того, как закончится турнир.

В Англии готовы отдать за футболиста более 90 млн евро. Стоит отметить, что мадридский клуб не будет препятствовать уходу Родриго. Контракт вингера со «сливочными» истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет как раз 90 млн евро.

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Реал Мадрид Родриго Гоес Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: AS
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