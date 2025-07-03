Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде
Главным претендентом на Родриго считается лондонский «Арсенал»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо согласился продать футболиста, который недоволен своим положением в королевском клубе.
Бразильский вингер Родриго намерен продолжить карьеру за пределами Испании – главным претендентом на 24-летнего футболиста считается лондонский «Арсенал», который готов заплатить около 80 млн евро.
По информации испанской прессы, Родриго не нравится, что «сливочные» делают ставку на его одноклубников – Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, и чувствует недостаток внимания к себе.
Новый наставник мадридского клуба предоставил шанс вингеру на клубном чемпионате мира, но Родриго разочаровал испанского специалиста. Бразилец сыграл два матча (всего 90 минут) и записал на свой счет один ассист.
Алонсо сообщил спортивному директору «Реала», что готов отпустить игрока в другой чемпионат. Тренер уверен, что у него есть футболисты, которые безболезненно заменят 24-летнего вингера.
Контракт Родриго со «сливочными» истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 90 млн евро.
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