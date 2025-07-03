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  4. Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде
Испания
03 июля 2025, 09:42 |
2394
1

Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде

Главным претендентом на Родриго считается лондонский «Арсенал»

03 июля 2025, 09:42 |
2394
1
Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо согласился продать футболиста, который недоволен своим положением в королевском клубе.

Бразильский вингер Родриго намерен продолжить карьеру за пределами Испании – главным претендентом на 24-летнего футболиста считается лондонский «Арсенал», который готов заплатить около 80 млн евро.

По информации испанской прессы, Родриго не нравится, что «сливочные» делают ставку на его одноклубников – Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, и чувствует недостаток внимания к себе.

Новый наставник мадридского клуба предоставил шанс вингеру на клубном чемпионате мира, но Родриго разочаровал испанского специалиста. Бразилец сыграл два матча (всего 90 минут) и записал на свой счет один ассист.

Алонсо сообщил спортивному директору «Реала», что готов отпустить игрока в другой чемпионат. Тренер уверен, что у него есть футболисты, которые безболезненно заменят 24-летнего вингера.

Контракт Родриго со «сливочными» истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 90 млн евро.

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Реал Мадрид Родриго Гоес Хаби Алонсо Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Mark4854590
Родріго останні пів року не грав а мучився. Тож трансфер піде на користь і футболісту і Реалу
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