Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо согласился продать футболиста, который недоволен своим положением в королевском клубе.

Бразильский вингер Родриго намерен продолжить карьеру за пределами Испании – главным претендентом на 24-летнего футболиста считается лондонский «Арсенал», который готов заплатить около 80 млн евро.

По информации испанской прессы, Родриго не нравится, что «сливочные» делают ставку на его одноклубников – Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, и чувствует недостаток внимания к себе.

Новый наставник мадридского клуба предоставил шанс вингеру на клубном чемпионате мира, но Родриго разочаровал испанского специалиста. Бразилец сыграл два матча (всего 90 минут) и записал на свой счет один ассист.

Алонсо сообщил спортивному директору «Реала», что готов отпустить игрока в другой чемпионат. Тренер уверен, что у него есть футболисты, которые безболезненно заменят 24-летнего вингера.

Контракт Родриго со «сливочными» истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 90 млн евро.