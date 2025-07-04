Костюк и Русе навязали борьбу четвертым сеяным в 1/16 финала Уимблдона-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в трех сетах уступили четвертому сеяному тандему Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия) за 2 часа и 5 минут.

Уимблдон-2025. Пары, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия) [4] – 7:5, 2:6, 2:6

Костюк и Русе в первой партии отыгрались с 3:5, взяв четыре гейма подряд. К сожалению, во втором и третьем сетах Се Шувэй и Алена оказались сильнее.

Следующими соперницами Се Шувэй и Остапенко будут 14-е сеяные Екатерина Александрова / Чжан Шуай.

Марта и Елена-Габриэла на Уимблдоне-2025 успели пройти Анастасию Севастову и Янину Викмайер. Костюк окончательно покинула травяной мейджор в Лондоне – в одиночном разряде Марта уступила Веронике Эрьявец в первом раунде.