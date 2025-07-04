Трабзонспор принял важное решение о трансфере игрока сборной Украины

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы итальянский «Лацио» и английский «Ноттингем». Фаворитом на подписание украинца считается представитель Английской Премьер-лиги, который сделал два предложения о трансфере, но оба раза услышал отказ.

На фоне повышенного интереса к Батагова, «Трабзонспор» принял важное решение – клуб сообщил, что рассмотрит уход Батагова, но сумма трансфера должна составить не менее 20 млн евро. «Бордово-синие» проинформировали заинтересованные команды о цене защитника.

В Турции будут отклонять все предложения, которые будут ниже этой отметки. Кроме того, «Трабзонспор» намерен получить всю сумму сразу и не заинтересован в бонусах. Последний раз «Ноттингем» предложил 15 млн евро и бонусы, но команда отказалась отпускать футболиста.

В сезоне 2024/25 Батагов провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Арсения с турецким клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.