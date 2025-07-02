Сенсационный клуб АПЛ намерен забрать у Трабзонспора украинского футболиста

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время летнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован английский «Ноттингем Форрест», который намерен усилить состав накануне старта в Лиге конференций.

По информации турецкой прессы, представитель Премьер-лиги сделал два предложения, но оба раза услышал отказ. Изначально «Ноттингем» планировал подписать украинского защитника за 10 млн евро, но второй раз повысил сумму до 15 млн евро.

«Трабзонспор» сообщил клубу из Англии, что готов отпустить Батагова только, если получит 20 млн евро. Ожидается, что «Ноттингем» третий раз сделает предложение о трансфере, но с улучшенными условиями. Английский клуб может заплатить 15 млн евро и еще пять в виде бонусов, но пока неизвестно, устроит ли такой формат сделки команду из Турции.

«Ноттингем» достаточно неожиданно занял седьмое место по итогам сезона 2024/25, хотя многие эксперты считали, что команда окажется внизу турнирной таблицы. Английский клуб начнет свой путь в Лиге конференций с квалификационного раунда.