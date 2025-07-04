«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги
Гендиректор киевской команды Резниченко прокомментировал действия «Буковины»
Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Резниченко недоволен действиями черновицкой «Буковины», которая договорилась о сотрудничестве с главным тренером «пивоваров» Сергеем Шищенко:
– Четверо игроков из «Оболони» перешли именно в «Буковину», к Сергею Шищенко. Какая у вас реакция на это?
– Понимаете, по нашему мнению, это готовилось заранее, потому что были предложения от Сергея Юрьевича. Не только этим футболистам, были и персоналу, были и врачам, были и нашему тренеру, который занимается научной работой. Однако эти люди много лет провели в «Оболони». Они поступили порядочно и остались.
– Эти футболисты, у них заканчивались контракты. Почему «Оболонь» не пролонгировала сотрудничество с ними? Это же ведущие исполнители были в течение сезона.
– К сожалению, они отказались оставаться и выбрали для себя «Буковину», выбрали Первую лигу, – рассказал Резниченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренеры, которые в свое время работали с Ильей Забарным, высказались о его возможной смене клуба
Британец – о Лионеле Месси