Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 20:05 |
682
0

«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги

Гендиректор киевской команды Резниченко прокомментировал действия «Буковины»

04 июля 2025, 20:05 |
682
0
«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги
ФК Оболонь Киев

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Резниченко недоволен действиями черновицкой «Буковины», которая договорилась о сотрудничестве с главным тренером «пивоваров» Сергеем Шищенко:

– Четверо игроков из «Оболони» перешли именно в «Буковину», к Сергею Шищенко. Какая у вас реакция на это?

– Понимаете, по нашему мнению, это готовилось заранее, потому что были предложения от Сергея Юрьевича. Не только этим футболистам, были и персоналу, были и врачам, были и нашему тренеру, который занимается научной работой. Однако эти люди много лет провели в «Оболони». Они поступили порядочно и остались.

– Эти футболисты, у них заканчивались контракты. Почему «Оболонь» не пролонгировала сотрудничество с ними? Это же ведущие исполнители были в течение сезона.

– К сожалению, они отказались оставаться и выбрали для себя «Буковину», выбрали Первую лигу, – рассказал Резниченко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925
ВИДЕО. Эгиналду вывел Шахтер вперед в товарищеским матче в Словении
Тренер, который работал в Премьер-лиге 2024/25, дисквалифицирован на 3 года
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Оболонь Киев Буковина Черновцы Сергей Шищенко
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Футбол | 04 июля 2025, 09:04 9
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется

Тренеры, которые в свое время работали с Ильей Забарным, высказались о его возможной смене клуба

Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Футбол | 04 июля 2025, 08:47 5
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»

Британец – о Лионеле Месси

Кто такие Лабубу и почему они всем нравятся? Объясняем футбольным фанатам
Футбол | 04.07.2025, 12:35
Кто такие Лабубу и почему они всем нравятся? Объясняем футбольным фанатам
Кто такие Лабубу и почему они всем нравятся? Объясняем футбольным фанатам
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков
Футбол | 04.07.2025, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Футбол | 03.07.2025, 23:02
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 77
Теннис
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 5
Футбол
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем