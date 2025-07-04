«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Резниченко недоволен действиями черновицкой «Буковины», которая договорилась о сотрудничестве с главным тренером «пивоваров» Сергеем Шищенко:

– Четверо игроков из «Оболони» перешли именно в «Буковину», к Сергею Шищенко. Какая у вас реакция на это?

– Понимаете, по нашему мнению, это готовилось заранее, потому что были предложения от Сергея Юрьевича. Не только этим футболистам, были и персоналу, были и врачам, были и нашему тренеру, который занимается научной работой. Однако эти люди много лет провели в «Оболони». Они поступили порядочно и остались.

– Эти футболисты, у них заканчивались контракты. Почему «Оболонь» не пролонгировала сотрудничество с ними? Это же ведущие исполнители были в течение сезона.

– К сожалению, они отказались оставаться и выбрали для себя «Буковину», выбрали Первую лигу, – рассказал Резниченко.