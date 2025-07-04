Тренер, который работал в Премьер-лиге 2024/25, дисквалифицирован на 3 года

Тренер киевского «Левого Берега» Андрей Запорожан был дисквалифицирован на три года – о решении Контрольно-дисциплинарного комитета сообщил источник.

Украинская ассоциация футбола рассматривала дело о попытке подкупа арбитра. КДК УАФ проверил материалы от Комитета этики и честной игры, после чего принял решение отстранить известного экс-футболиста.

Запорожана обвинили в попытке повлиять на судейскую бригаду в матче первого круга Премьер-лиги, когда «Левый Берег» проиграл львовскому «Руху» со счетом 0:1.

Запорожан всю профессиональную карьеру провел в чемпионате Украины – на его счету 306 матчей и 12 лет в составе «Александрии». С 2021 по 2024 год играл за «Левый Берег».

После того, как защитник повесил бутсы на гвоздь, он получил тренерскую лицензию и остался в штабе киевского коллектива, где исполнял роль ассистента.