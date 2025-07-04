Надо брать Реброва. Сын Галлиани рассказал анекдот о переходе Шевы в Милан

Сын бывшего генерального директора «Милана» Адриано Галлиани Джанлука рассказал интересную историю о переходе легенды украинского футбола Андрея Шевченко в стан «россонери» в 1999 году.

«Понять, станет ли игрок топовым через два-три года, не может помочь ни один алгоритм. Должен быть профессионал, обладающий такой чувствительностью. Я устал быть рядом с Ариедо Брайдой, который для меня не является лучшим спортивным директором в истории футбола, но он очень близок к этому.

У него была почти театральная способность понимания. Он использовал фразу, которую всегда говорил, когда ему не нравился игрок: «Он неплохой, но не достоин «Милана». Он видел игроков, которые были достойны быть в «Милане».

Могу рассказать вам анекдот. Случилось так, что он был влюблен в Шевченко, и на последней встрече перед заключением соглашения он взял моего отца с собой на матч киевского «Динамо». После матча состоялась определяющая встреча перед трансфером Шевченко.

В том матче он играл плохо, а Ребров сыграл сумасшедший матч. Поэтому мой отец спросил: «Ариедо, ты уверен, что нужно покупать Шеву, а не Реброва?» И тогда Ариедо, который следил за ним месяцами, сказал: «Он станет великим игроком и обладателем «Золотого мяча», – рассказал Джанлука Галлиани Sportitalia.

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