Италия18 июня 2025, 20:36 |
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Журналист: «Не прощу Шевченко. Это было большое разочарование»
Тициано Крудели – о поступке Шевченко после трансфера из «Милана»
18 июня 2025, 20:36 |
2902
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Известный итальянский журналист Тициано Крудели рассказал, чего до сих пор не может простить легенде украинского футбола Андрею Шевченко.
«У меня хорошие воспоминания о Шевченко, но я ему не могу простить того, что он поцеловал футболку «Челси» сразу после трансфера. Это одно из самых больших разочарований», – сказал Тициано Крудели.
В 2006 году Шевченко перешел из «Милана» в «Челси» за 43,88 миллиона евро.
Ранее известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко.
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Комментарии 2
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Все футболисты , когда попадают в новую команду, целуют эмблему этого клуба, так принято в профессиональном футболу.
А когда он футболку Милана целовал, сразу после перехода из Динамо, ты ссался кипятком.
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