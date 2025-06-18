Журналист: «Не прощу Шевченко. Это было большое разочарование»

Известный итальянский журналист Тициано Крудели рассказал, чего до сих пор не может простить легенде украинского футбола Андрею Шевченко.

«У меня хорошие воспоминания о Шевченко, но я ему не могу простить того, что он поцеловал футболку «Челси» сразу после трансфера. Это одно из самых больших разочарований», – сказал Тициано Крудели.

В 2006 году Шевченко перешел из «Милана» в «Челси» за 43,88 миллиона евро.

Ранее известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко.