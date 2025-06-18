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  4. Журналист: «Не прощу Шевченко. Это было большое разочарование»
Италия
18 июня 2025, 20:36 |
2902
2

Журналист: «Не прощу Шевченко. Это было большое разочарование»

Тициано Крудели – о поступке Шевченко после трансфера из «Милана»

18 июня 2025, 20:36 |
2902
2
Журналист: «Не прощу Шевченко. Это было большое разочарование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный итальянский журналист Тициано Крудели рассказал, чего до сих пор не может простить легенде украинского футбола Андрею Шевченко.

«У меня хорошие воспоминания о Шевченко, но я ему не могу простить того, что он поцеловал футболку «Челси» сразу после трансфера. Это одно из самых больших разочарований», – сказал Тициано Крудели.

В 2006 году Шевченко перешел из «Милана» в «Челси» за 43,88 миллиона евро.

Ранее известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко.

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Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Комментарии 2
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mini.f
Все футболисты , когда попадают в новую команду, целуют эмблему этого клуба, так принято в профессиональном футболу.
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0
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
А когда он футболку Милана целовал, сразу после перехода из Динамо, ты ссался кипятком. 
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-3
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