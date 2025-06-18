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  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Шевченко в Милане забил бы втрое меньше голов, если бы...»
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 02:50 |
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КВАРЦЯНЫЙ: «Шевченко в Милане забил бы втрое меньше голов, если бы...»

Известный в прошлом тренер – о легенде украинского футбола

18 июня 2025, 02:50 |
100
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КВАРЦЯНЫЙ: «Шевченко в Милане забил бы втрое меньше голов, если бы...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко.

«Когда Шевченко играл в «Милане», то Анчелотти позволял ему выбирать много мест в нападении. Шевченко был свободным художником в атаке и сохранял энергию для острых действий. Он забивал и на скорости, и за счет дриблинга, и за счет легкости.

Шевченко забил бы втрое меньше голов, если бы возвращался назад. А так, он всегда был функционально свежим», – сказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.

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Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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