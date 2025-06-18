КВАРЦЯНЫЙ: «Шевченко в Милане забил бы втрое меньше голов, если бы...»
Известный в прошлом тренер – о легенде украинского футбола
Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко.
«Когда Шевченко играл в «Милане», то Анчелотти позволял ему выбирать много мест в нападении. Шевченко был свободным художником в атаке и сохранял энергию для острых действий. Он забивал и на скорости, и за счет дриблинга, и за счет легкости.
Шевченко забил бы втрое меньше голов, если бы возвращался назад. А так, он всегда был функционально свежим», – сказал Кварцяный.
Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.
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