КВАРЦЯНЫЙ: «Шевченко в Милане забил бы втрое меньше голов, если бы...»

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко.

«Когда Шевченко играл в «Милане», то Анчелотти позволял ему выбирать много мест в нападении. Шевченко был свободным художником в атаке и сохранял энергию для острых действий. Он забивал и на скорости, и за счет дриблинга, и за счет легкости.

Шевченко забил бы втрое меньше голов, если бы возвращался назад. А так, он всегда был функционально свежим», – сказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.