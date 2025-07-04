Николай ГАЙДУЧИК: «Нужно хладнокровнее относиться к реализации моментов»

«Полесье» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. Команда Руслана Ротаня в спарринге с австрийским «Бад-Леонфельденом» одержала победу со счетом 5:1. Впечатлениями о матче поделился автор одного из голов Николай Гайдучик.

– Пришла информация, что за тебя очень болел Евгений Морозко, и болел так, чтобы ты забил гол.

– Первое, что я скажу, слава Богу за такую ​​возможность, что могу играть в такой команде как «Полесье». И благодарю Евгения за поддержку. Он всегда со мной на связи, потому что он когда-то здесь был, и многое я у него спрашивал, и всегда мы на связи, поэтому благодарю его за поддержку.

– А что спрашиваешь его и что к чему? по каким темам?

– В общем, как была информация на счет трансфера, я у него спрашивал, как здесь вообще происходит, как коллектив, как президент, как тренер, какое отношение вообще. Больше про такие темы спрашивал его.

– То, что рассказывал Евгений и то, что ты увидел, не отличается?

– Нет, все то, в принципе, что Евгений говорил, так оно здесь и есть. Здесь есть все для роста футболиста. Поэтому благодарю президента за такую ​​возможность, такие условия, которые он делает для футболиста, это невероятно.

– Ты отыграл уже два спарринга. Как тебе играется? Насколько ты доволен своей игрой? Поделись впечатлениями.

– На самом деле немного недоволен реализацией, потому что есть моменты, нужно более хладнокровно относиться к моментам, решать имеющиеся моменты. Но притираемся друг к другу, потому что новый коллектив, новые партнеры, новая тактика для меня. Поэтому, тренировка... через тренировку все больше и больше становится комфортнее играть.

– Как Николай Гайдучик будет отличаться в «Полесье» от того, кого все болельщики привыкли видеть в «Вересе»?

– Я стараюсь выкладываться на все сто процентов на футбольном поле, поэтому буду делать все возможное, чтобы радовать житомирских болельщиков.

– В следующем спарринге ждем дубль.

– Спасибо. Будем работать на тренировках и будем ждать этого в играх.