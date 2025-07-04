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  4. Ярослав КАРАМАН: «Буду делать все, чтобы закрепиться в первой команде»
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 16:54 |
153
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Ярослав КАРАМАН: «Буду делать все, чтобы закрепиться в первой команде»

Полузащитник «Полесья» поделился впечатлениями о матче с австрийским «Бад-Леонфельденом»

04 июля 2025, 16:54 |
153
0
Ярослав КАРАМАН: «Буду делать все, чтобы закрепиться в первой команде»
ФК Полесье. Ярослав Караман

«Полесье» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Команда Руслана Ротаня сыграла товарищеский матч с австрийским «Бад-Леонфельденом» и одержала победу со счетом 5:1. Ярослав Караман подвел итог поединка.

– Мы много тренируемся, у нас много заготовок. Каждый спарринг для нас полезен, потому что мы хотим делать то, что мы делаем на тренировках, то, что мы готовим. Потому мы стараемся все показать в игре.

– А что можно увидеть такого на фоне соперника, не представляющего, скажем так, высший дивизион Австрии? Насколько, в принципе, сегодня легко игралось?

– Мы контролировали игру. У нас было очень много моментов в первом тайме, мы просто их не забили, но во втором тайме ребята вышли и забили. Я бы не сказал, что очень слабая команда. Они играли, они хотели что-нибудь сделать, хотели забить. Было интересно и в первом, и во втором тайме.

– Насколько доволен своей игрой?

– Я хотел забить. Очень хотел забить, но доволен, потому что у нас действительно было много моментов, но не получилось забить. Будем работать над этим.

– Скажи, насколько роль Ярослава Карамана в этом сезоне будет отличаться от той, которая была в прошлом сезоне? Какие к тебе требования тренерского штаба? Что-то новенькое?

– Многое нового. Очень много работы внутри. Но мне это нравится, потому что мы играем через середину. У нас хороший контроль мяча. Я не знаю, как будет в новом сезоне, но я буду делать все для того, чтобы закрепиться в первой команде и играть много игр.

– Уже можно сказать, что ты так плюс-минус игрок, приближенный к основе. И это твои не первые сборы с первой командой. Да, ты уже здесь как старожил, можно говорить. Какие сборы? третьи? или вторые?

– Подождите... Турция, здесь, Австрия и еще не знаю, еще были какие-то. Больше не было. Вторые, скорее всего. Да, Я очень счастлив, потому что с первой командой на сборах очень интересно. Здесь все очень сильные ребята, и я счастлив, что я здесь.

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товарищеские матчи Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Бад-Леонфельден Ярослав Караман
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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