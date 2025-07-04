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Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 15:38 |
756
0

Челси может потерять ключевого игрока перед матчем КЧМ из-за гибели Жоты

Педру Нету может пропустить матч против «Палмейраса» на клубном чемпионате мира

04 июля 2025, 15:38 |
756
0
Челси может потерять ключевого игрока перед матчем КЧМ из-за гибели Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету и Диогу Жота

Трагическая гибель форварда национальной сборной Португалии и английского Ливерпуля Диогу Жоты отразилась и на лондонском Челси.

По сообщениям Talksport, руководство лондонцев официально позволило португальскому вингеру Педру Нету самостоятельно решить, сыграет ли он в четвертьфинале клубного чемпионата мира-2025 против Палмейраса.

Нету играл вместе с Жотой за Вулверхэмптон и сборную Португалии. Вингер лондонцев отсутствовал на тренировке в четверг и остается в тяжелом эмоциональном состоянии.

Главный тренер Энцо Мареска подтвердил, что клуб предоставил Нету отпуск и поддержит любое его решение. «Это полностью выбор Педру. Мы с ним говорили, и у него есть полная поддержка», – сказал наставник Челси.

Матч Палмейрас – Челси запланирован на субботу, 5 июля. Стартовый свисток раздастся в 4:00 по киевскому времени.

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Педру Нету Диогу Жота смерть клубный чемпионат мира по футболу Челси Палмейрас Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: talkSPORT
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