Челси может потерять ключевого игрока перед матчем КЧМ из-за гибели Жоты

Трагическая гибель форварда национальной сборной Португалии и английского Ливерпуля Диогу Жоты отразилась и на лондонском Челси.

По сообщениям Talksport, руководство лондонцев официально позволило португальскому вингеру Педру Нету самостоятельно решить, сыграет ли он в четвертьфинале клубного чемпионата мира-2025 против Палмейраса.

Нету играл вместе с Жотой за Вулверхэмптон и сборную Португалии. Вингер лондонцев отсутствовал на тренировке в четверг и остается в тяжелом эмоциональном состоянии.

Главный тренер Энцо Мареска подтвердил, что клуб предоставил Нету отпуск и поддержит любое его решение. «Это полностью выбор Педру. Мы с ним говорили, и у него есть полная поддержка», – сказал наставник Челси.

Матч Палмейрас – Челси запланирован на субботу, 5 июля. Стартовый свисток раздастся в 4:00 по киевскому времени.