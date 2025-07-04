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Германия
04 июля 2025, 12:26 | Обновлено 04 июля 2025, 12:30
137
0

ОФИЦИАЛЬНО. Курс на молодежь РБ Лейпциг приобрел игрока из Бундеслиги

Макс Финкгрефе перешел из «Кельна» в «быки»

04 июля 2025, 12:26 | Обновлено 04 июля 2025, 12:30
137
0
ОФИЦИАЛЬНО. Курс на молодежь РБ Лейпциг приобрел игрока из Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Финкгрефе

«РБ Лейпциг» официально объявил о подписании 21-летнего флангового защитника «Кельна» Макса Финкгрефе.

Молодой футболист заключил контракт с новым клубом на пять сезонов – до 2030 года.

По информации статистического портала Transfermarkt, «РБ Лейпциг» заплатил за Финкрефе четыре миллиона евро.

«Я действительно счастлив, что мое будущее связано с «РБ Лейпциг». Клуб известен своей качественной работой с молодыми игроками, поэтому после того, как узнал об интересе со стороны РБ, решение было нетрудным.

Во время разговоров с клубом и Марселем Шефером мне представили четкий план развития, который меня полностью устраивает. С нетерпением жду начала тренировок на следующей неделе и возможности играть на левом фланге рядом с Давидом Раумом – действующим игроком сборной Германии», – сказал Макс.

В общей сложности спортсмен вышел в 40 поединках за «Кельн», в которых забил всего один мяч.

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РБ Лейпциг Кельн чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги
Андрей Витренко Источник: РБ Лейпциг
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