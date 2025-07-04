ОФИЦИАЛЬНО. Курс на молодежь РБ Лейпциг приобрел игрока из Бундеслиги
Макс Финкгрефе перешел из «Кельна» в «быки»
«РБ Лейпциг» официально объявил о подписании 21-летнего флангового защитника «Кельна» Макса Финкгрефе.
Молодой футболист заключил контракт с новым клубом на пять сезонов – до 2030 года.
По информации статистического портала Transfermarkt, «РБ Лейпциг» заплатил за Финкрефе четыре миллиона евро.
«Я действительно счастлив, что мое будущее связано с «РБ Лейпциг». Клуб известен своей качественной работой с молодыми игроками, поэтому после того, как узнал об интересе со стороны РБ, решение было нетрудным.
Во время разговоров с клубом и Марселем Шефером мне представили четкий план развития, который меня полностью устраивает. С нетерпением жду начала тренировок на следующей неделе и возможности играть на левом фланге рядом с Давидом Раумом – действующим игроком сборной Германии», – сказал Макс.
В общей сложности спортсмен вышел в 40 поединках за «Кельн», в которых забил всего один мяч.
RB Leipzig verpflichtet Max Finkgräfe 🤝— RB Leipzig (@RBLeipzig) July 3, 2025
Der 21-jährige Defensivspieler wechselt vom @fckoeln in die Messestadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 📝
Herzlich willkommen in Leipzig, Max 🔴⚪️
Max ist 🔴⚪️ pic.twitter.com/RkdVVxKbdK— RB Leipzig (@RBLeipzig) July 3, 2025
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