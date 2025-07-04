Клуб УПЛ нацелился на испанского вингера. Прошлый сезон он провел в Ла Лиге
Чуки привлекает внимание «Металлиста 1925»
Испанский вингер «Вальядолида» Чуки привлекает внимание «Металлиста 1925», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 21-летний футболист рассматривается харьковским клубом как одна из опцией усиления состава. Прошлый сезон он провел в Ла лиге, в 18 матчах отличился 2 забитыми мячами, а по итогам кампании вместе с «Вальядолидом» Чуки опустился в Сегунду.
Также главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович провел разговор с руководством клуба касательно подписания Петара Мичина, с которым ранее работал в луганской «Заре».
Ранее сообщалось о том, что бразильский легионер присоединился к «Металлисту 1925» на сборах в Австрии.
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