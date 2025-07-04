Клуб УПЛ нацелился на испанского вингера. Прошлый сезон он провел в Ла Лиге

Испанский вингер «Вальядолида» Чуки привлекает внимание «Металлиста 1925», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 21-летний футболист рассматривается харьковским клубом как одна из опцией усиления состава. Прошлый сезон он провел в Ла лиге, в 18 матчах отличился 2 забитыми мячами, а по итогам кампании вместе с «Вальядолидом» Чуки опустился в Сегунду.

Также главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович провел разговор с руководством клуба касательно подписания Петара Мичина, с которым ранее работал в луганской «Заре».

Ранее сообщалось о том, что бразильский легионер присоединился к «Металлисту 1925» на сборах в Австрии.