Бразильский легионер присоединился к Металлисту 1925 на сборах в Австрии

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону УПЛ на сборе в Австрии.

К команде присоединился бразильский легионер Ари Моура. Полузащитник прибыл в лагерь харьковской команды и начал тренировки в общей группе.

«Металлист 1925» отправился в Австрию в конце июня. Учебно-тренировочный сбор продлится почти месяц и включает 7 контрольных матчей против соперников из различных европейских чемпионатов.

В первых спаррингах «Металлист 1925» обыграл румынский «Ботошани» (2:0), а затем уступил греческому гранду – «Панатинаикосу» (0:3).

Далее запланированы контрольные матчи с азербайджанским «Карабахом» (7 июля) и чешским «Злином» (8 июля). На заключительном этапе сбора «Металлист 1925» проведет ещё три спарринга – с немецкими клубами «Вальдхоф» (16 июля), «Бохум» (19 июля) и «Боруссия» Менхенгладбах (22 июля).