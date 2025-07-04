Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский легионер присоединился к Металлисту 1925 на сборах в Австрии
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 03:45 | Обновлено 04 июля 2025, 03:56
164
1

Бразильский легионер присоединился к Металлисту 1925 на сборах в Австрии

Хавбек Ари Моура вернулся в расположение харьковской команды

04 июля 2025, 03:45 | Обновлено 04 июля 2025, 03:56
164
1
Бразильский легионер присоединился к Металлисту 1925 на сборах в Австрии
ФК Металлист 1925. Ари Моура

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону УПЛ на сборе в Австрии.

К команде присоединился бразильский легионер Ари Моура. Полузащитник прибыл в лагерь харьковской команды и начал тренировки в общей группе.

«Металлист 1925» отправился в Австрию в конце июня. Учебно-тренировочный сбор продлится почти месяц и включает 7 контрольных матчей против соперников из различных европейских чемпионатов.

В первых спаррингах «Металлист 1925» обыграл румынский «Ботошани» (2:0), а затем уступил греческому гранду – «Панатинаикосу» (0:3).

Далее запланированы контрольные матчи с азербайджанским «Карабахом» (7 июля) и чешским «Злином» (8 июля). На заключительном этапе сбора «Металлист 1925» проведет ещё три спарринга – с немецкими клубами «Вальдхоф» (16 июля), «Бохум» (19 июля) и «Боруссия» Менхенгладбах (22 июля).

По теме:
Стало известно, до какого числа действует контракт Андриевского с Полесьем
Черноморец отказался от четырех футболистов, который играли в Премьер-лиге
ЛУЧКЕВИЧ: «Это чемпионство Динамо войдет в историю. Получена 3-я звезда»
Ари Моура Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист, который провел пять лет в киевском Динамо, перебрался в Таиланд
Футбол | 04 июля 2025, 01:57 0
Футболист, который провел пять лет в киевском Динамо, перебрался в Таиланд
Футболист, который провел пять лет в киевском Динамо, перебрался в Таиланд

Бразильский защитник Сидклей выступал в чемпионате Украины с 2018 по 2023 год

Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Футбол | 03 июля 2025, 05:14 1
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»

Тренер похвалил Бобби Мура

Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Футбол | 03.07.2025, 11:17
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Забрали паспорт, все земное, но не веру»
Бокс | 03.07.2025, 22:43
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Забрали паспорт, все земное, но не веру»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Забрали паспорт, все земное, но не веру»
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Футбол | 03.07.2025, 12:08
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
+++
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
02.07.2025, 00:47
Бокс
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 77
Теннис
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
02.07.2025, 22:10 26
Теннис
Клуб, который боролся за УПЛ, покинули восемь футболистов за один день
Клуб, который боролся за УПЛ, покинули восемь футболистов за один день
02.07.2025, 12:02
Футбол
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем