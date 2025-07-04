ОФИЦИАЛЬНО. На место Лукмана? Аталанта купила вингера из АПЛ

Итальянская «Аталанта» оформила трансфер вингера «Саутгемптона» Камалдина Сулемана, выступающего за сборную Ганы.

По информации статистического портала Transfermarkt, итальянский клуб отдал за вингера 17 миллионов евро. Контракт между Сулеманом и «богиней» подписан до 2029 года.

Камалдин присоединился к «Саутгемпоту» зимой 2023 года и сыграл всего за английский клуб 74 матча. На счету вингера четыре забитых мяча и семь ассистов.

Интересно, что Сулеман может заменить на позиции вингера «Атланты» Адемолу Лукмана, который может перейти в топ-клуб Европы.