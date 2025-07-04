ОФИЦИАЛЬНО. На место Лукмана? Аталанта купила вингера из АПЛ
Камалдин Сулемана открыл новый этап карьеры в Серии А
Итальянская «Аталанта» оформила трансфер вингера «Саутгемптона» Камалдина Сулемана, выступающего за сборную Ганы.
По информации статистического портала Transfermarkt, итальянский клуб отдал за вингера 17 миллионов евро. Контракт между Сулеманом и «богиней» подписан до 2029 года.
Камалдин присоединился к «Саутгемпоту» зимой 2023 года и сыграл всего за английский клуб 74 матча. На счету вингера четыре забитых мяча и семь ассистов.
Интересно, что Сулеман может заменить на позиции вингера «Атланты» Адемолу Лукмана, который может перейти в топ-клуб Европы.
Welcome to Bergamo, @kamaldeenho10 🙌🏾🇬🇭@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 2, 2025
.@Kamaldeenho10 is ready to shine 🌟🖋️#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/SJnid1GqKG— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 2, 2025
𝑲𝒂𝒎𝒂𝒍𝒅𝒆𝒆𝒏 𝑺𝒖𝒍𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 ✍️@Kamaldeenho10 | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/TwZGOGbJWy— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 2, 2025
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