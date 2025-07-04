Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. На место Лукмана? Аталанта купила вингера из АПЛ
Италия
04 июля 2025, 13:24 | Обновлено 04 июля 2025, 13:27
759
0

ОФИЦИАЛЬНО. На место Лукмана? Аталанта купила вингера из АПЛ

Камалдин Сулемана открыл новый этап карьеры в Серии А

04 июля 2025, 13:24 | Обновлено 04 июля 2025, 13:27
759
0
ОФИЦИАЛЬНО. На место Лукмана? Аталанта купила вингера из АПЛ
ФК Аталанта. Камалдин Сулемана

Итальянская «Аталанта» оформила трансфер вингера «Саутгемптона» Камалдина Сулемана, выступающего за сборную Ганы.

По информации статистического портала Transfermarkt, итальянский клуб отдал за вингера 17 миллионов евро. Контракт между Сулеманом и «богиней» подписан до 2029 года.

Камалдин присоединился к «Саутгемпоту» зимой 2023 года и сыграл всего за английский клуб 74 матча. На счету вингера четыре забитых мяча и семь ассистов.

Интересно, что Сулеман может заменить на позиции вингера «Атланты» Адемолу Лукмана, который может перейти в топ-клуб Европы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал расторг контракт с травматичным защитником
Переговор начались. Барса определилась с альтернативой трансферу Уильямса
Будет скандал? Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ
Аталанта Саутгемптон чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Английская Премьер-лига трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Адемола Лукман
Андрей Витренко Источник: ФК Аталанта Бергамо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Футбол | 04 июля 2025, 11:03 4
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач

Владислав Кулач и Артем Челядин привлекают внимание одесского клуба

Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Футбол | 04 июля 2025, 08:47 3
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»

Британец – о Лионеле Месси

Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Футбол | 04.07.2025, 14:11
Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 04.07.2025, 08:18
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04.07.2025, 07:41
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
03.07.2025, 07:56 10
Футбол
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
03.07.2025, 08:08 2
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
02.07.2025, 14:26 2
Бокс
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем