Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конкурент для Арсенала. Атлетико попробует купить топового вингера Серии А
Испания
04 июля 2025, 07:56 |
200
0

Конкурент для Арсенала. Атлетико попробует купить топового вингера Серии А

Адемола Лукман получил новые варианты продолжения карьеры

04 июля 2025, 07:56 |
200
0
Конкурент для Арсенала. Атлетико попробует купить топового вингера Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Мадридский «Атлетико» вступил в гонку за трансфер 27-летнего нападающего Адемолы Лукмана из «Аталанты».

Испанский клуб уже наладил контракты с «богиней», поэтому «Атлетико» попытается переманить вингера к себе.

Главным конкурентом «матрасников» является лондонский «Арсенал», который уже сделал первое предложение по нигерийскому футболисту.

Контракт Адемолы с «Аталантой» рассчитан до лета 2027 года, однако вингер готов покинуть команду и попробовать себя в другом коллективе.

За три года в составе «богини» Лукман сыграл 118 матчей, в которых забил 52 мяча и отдал 25 результативных передач.

По теме:
Отказал представителям УПЛ. Экс-игрок Карпат определился с новым клубом
Гасперини определился с первым трансфером в Роме. Этот игрок был на КЧМ
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Серия A трансферы Аталанта чемпионат Италии по футболу Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Адемола Лукман трансферы АПЛ трансферы Серии A Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палмейрас – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 04 июля 2025, 08:01 0
Палмейрас – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Палмейрас – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок 1/4 финала состоится в ночь на 5 июля и начнется в 04:00 по Киеву

Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 03 июля 2025, 08:08 2
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»

Орест Лебеденко поддержал Михаила Мудрика

Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Футбол | 03.07.2025, 13:26
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04.07.2025, 07:41
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Зинедин ЗИДАН: «Очень весело. За этим парнем обязательно надо следить»
Футбол | 04.07.2025, 00:34
Зинедин ЗИДАН: «Очень весело. За этим парнем обязательно надо следить»
Зинедин ЗИДАН: «Очень весело. За этим парнем обязательно надо следить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 11
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
02.07.2025, 15:33 7
Футбол
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 07:05
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
03.07.2025, 07:56 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем