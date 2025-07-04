Конкурент для Арсенала. Атлетико попробует купить топового вингера Серии А

Мадридский «Атлетико» вступил в гонку за трансфер 27-летнего нападающего Адемолы Лукмана из «Аталанты».

Испанский клуб уже наладил контракты с «богиней», поэтому «Атлетико» попытается переманить вингера к себе.

Главным конкурентом «матрасников» является лондонский «Арсенал», который уже сделал первое предложение по нигерийскому футболисту.

Контракт Адемолы с «Аталантой» рассчитан до лета 2027 года, однако вингер готов покинуть команду и попробовать себя в другом коллективе.

За три года в составе «богини» Лукман сыграл 118 матчей, в которых забил 52 мяча и отдал 25 результативных передач.