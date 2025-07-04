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  4. Петр СТАСЮК: «Конкуренция очень мотивирует в тренировочном процессе»
Украина. Первая лига
04 июля 2025, 12:34 | Обновлено 04 июля 2025, 12:37
42
0

Петр СТАСЮК: «Конкуренция очень мотивирует в тренировочном процессе»

Новичок «Буковины» рассказал о конкуренции в новом клубе

04 июля 2025, 12:34 | Обновлено 04 июля 2025, 12:37
42
0
Петр СТАСЮК: «Конкуренция очень мотивирует в тренировочном процессе»
ФК Буковина. Петр Стасюк

«Буковина» получила серьезное усиление перед стартом сезона в Первой лиге. В клуб пришли четыре опытных футболиста. Петр Стасюк поделился впечатлениями о первых днях пребывания в новой команде.

– На Закарпатье уже с самого утра очень жарко. Расскажи, как работается в таких условиях?

– Условия нормальные. Это же лето, поэтому жара – неотъемлемый атрибут этого времени года. Летние сборы всегда тяжелые в плане погодных условий. Утром еще не так жарко, но вот после обеда уже чувствуется жара, поэтому немного тяжелее.

– Банальный, но уже традиционный вопрос: каковы твои первые впечатления от пребывания в «Буковине»? Возможно, что-то конкретное приятно удивило или же на что-то обратил особое внимание?

– Сразу отметил бы уровень организации в клубе. Организация здесь на очень высоком уровне! Менеджмент хорошо работает. Вот это я бы отметил в первую очередь. А так – то все очень нравится в черновицком клубе. Рад быть частью «желто-черной» семьи!

– Ты можешь одинаково хорошо играть на обоих флангах защиты, но все-таки на какой позиции тебе комфортнее играть?

– Наверное, комфортнее играть именно слева в обороне. Большую часть своей карьеры я отыграл именно на левом фланге. Но не будет никаких проблем, если главный тренер поставит меня на правый фланг защиты. Тем более, я хорошо владею обеими ногами.

– Весной ты дважды подряд становился игроком месяца в «Оболони» и также претендовал на звание лучшего игрока по итогам прошлого сезона. Есть мотивация достичь подобного в «Буковине»?

– Конечно, есть огромная мотивация достичь каких-то своих индивидуальных целей в новом клубе. Но для меня самое главное – это то, чтобы «Буковина» успешно выполнила все те амбициозные задачи, которые стоят перед клубом.

– Сейчас на сборах чувствуется, что есть серьезная конкуренция в составе и что, в принципе, никому не гарантировано место в основе?

– Могу сказать, что у Сергея Шищенко нет такого, что кто-то заранее может претендовать на что-то, например, на «железное» место в основе, и знать, что он точно будет играть. Конкуренция есть всегда, и это очень мотивирует в тренировочном процессе, ведь тогда каждый игрок выкладывается на максимум своих возможностей. Так и должно быть.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Петр Стасюк учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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