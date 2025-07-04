Отказал представителям УПЛ. Экс-игрок Карпат определился с новым клубом

Перволиговая «Буковина» находится на стадии завершения перехода 26-летнего вингера Евгения Подлепенца на правах свободного агента.

Футболист в ближайшее время пройдет медосмотр в клубе из Черновцов и подпишет соглашение о сотрудничестве.

В услугах Евгения были заинтересованы два представителя УПЛ – «Оболонь» и «Верес», однако вингер отдал предпочтение команде из Первой лиги.

В течение последних двух сезонов Подлепенец представлял цвета львовских «Карпат», сыграв всего за команду 49 поединков (восемь голов и 11 ассистов).

Напомним, что «Карпаты» и Евгений разорвали контракт по соглашению сторон.