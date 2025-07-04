Отказал представителям УПЛ. Экс-игрок Карпат определился с новым клубом
Евгений Подлепенец пройдет медосмотр в «Буковине»
Перволиговая «Буковина» находится на стадии завершения перехода 26-летнего вингера Евгения Подлепенца на правах свободного агента.
Футболист в ближайшее время пройдет медосмотр в клубе из Черновцов и подпишет соглашение о сотрудничестве.
В услугах Евгения были заинтересованы два представителя УПЛ – «Оболонь» и «Верес», однако вингер отдал предпочтение команде из Первой лиги.
В течение последних двух сезонов Подлепенец представлял цвета львовских «Карпат», сыграв всего за команду 49 поединков (восемь голов и 11 ассистов).
Напомним, что «Карпаты» и Евгений разорвали контракт по соглашению сторон.
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