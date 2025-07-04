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Украина. Первая лига
04 июля 2025, 08:14 | Обновлено 04 июля 2025, 08:15
354
0

Отказал представителям УПЛ. Экс-игрок Карпат определился с новым клубом

Евгений Подлепенец пройдет медосмотр в «Буковине»

04 июля 2025, 08:14 | Обновлено 04 июля 2025, 08:15
354
0
Отказал представителям УПЛ. Экс-игрок Карпат определился с новым клубом
ФК Карпаты. Евгений Подлепенец

Перволиговая «Буковина» находится на стадии завершения перехода 26-летнего вингера Евгения Подлепенца на правах свободного агента.

Футболист в ближайшее время пройдет медосмотр в клубе из Черновцов и подпишет соглашение о сотрудничестве.

В услугах Евгения были заинтересованы два представителя УПЛ – «Оболонь» и «Верес», однако вингер отдал предпочтение команде из Первой лиги.

В течение последних двух сезонов Подлепенец представлял цвета львовских «Карпат», сыграв всего за команду 49 поединков (восемь голов и 11 ассистов).

Напомним, что «Карпаты» и Евгений разорвали контракт по соглашению сторон.

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трансферы Карпаты Львов свободный агент Буковина Черновцы трансферы УПЛ Евгений Подлепенец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Верес Ровно
Андрей Витренко Источник: Telegram
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