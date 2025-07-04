Алекандр Романчук станет игроком Университатя Крайова
Точная сумма трансфера неизвестна
Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Александр Романчук станет игроком «Университати» из Крайовы, сообщает Prosport.
По информации источника, 3 июля 25-летний футболист должен был прибыть в Румынию для подписания контракта. Румынский клуб выплатит «Кривбассу» компенсация за Александра, контракт которого истекает лишь летом 2027 года. Точная сумма сделки не известна.
В прошедшем сезоне Александр Романчук провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что центрбек «Кривбасса» может продолжить карьеру в «Румынии».
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