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  4. Алекандр Романчук станет игроком Университатя Крайова
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 11:33 |
447
3

Алекандр Романчук станет игроком Университатя Крайова

Точная сумма трансфера неизвестна

04 июля 2025, 11:33 |
447
3
Алекандр Романчук станет игроком Университатя Крайова
ФК Кривбасс. Александр Романчук

Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Александр Романчук станет игроком «Университати» из Крайовы, сообщает Prosport.

По информации источника, 3 июля 25-летний футболист должен был прибыть в Румынию для подписания контракта. Румынский клуб выплатит «Кривбассу» компенсация за Александра, контракт которого истекает лишь летом 2027 года. Точная сумма сделки не известна.

В прошедшем сезоне Александр Романчук провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что центрбек «Кривбасса» может продолжить карьеру в «Румынии».

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Александр Романчук (1999) Кривбасс Кривой Рог Университатя Крайова чемпионат Румынии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Prosport.ro
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Дядько з села хильнувший трохи горілочки
Ай молодець, сразу видко наш козак, гроші заробля не то шо некоторі.
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Hey there
Писали вже пасічник про це
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