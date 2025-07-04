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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 03:14 | Обновлено 04 июля 2025, 03:26
38
0

Источник: центрбек Кривбасса может продолжить карьеру в Румынии

Александр Романчук близок, чтобы стать игроком клуба Университатя Крайова

04 июля 2025, 03:14 | Обновлено 04 июля 2025, 03:26
38
0
Источник: центрбек Кривбасса может продолжить карьеру в Румынии
ФК Кривбасс. Александр Романчук

Центральный защитник Александр Романчук в ближайшее время покинет «Кривбасс». 25-летний футболист находится в шаге от перехода в клуб «Университатя» из Крайовы, который выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

В конце прошлого сезона Романчук попал в сферу интересов нескольких клубов, однако окончательное решение о смене команды было принято после того, как «Кривбасс» не смог пробиться в еврокубки. Переход находится на финальной стадии. По предварительным оценкам, криворожский клуб получит около 1 миллиона евро с учётом бонусов.

«Кривбасс» уже работает над заменой одному из своих ключевых игроков сезона 2024/25. В сфере интересов клуба – 22-летний центрбек «Черноморца» Евгений Скиба, а также Даниил Хрипчук из полтавской «Ворсклы». Оба футболиста остались без клубов УПЛ после вылета своих команд, однако у них есть предложения и от других команд.

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Александр Романчук (1999) чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы Университатя Крайова чемпионат Румынии по футболу Евгений Скиба Черноморец Одесса Даниил Хрипчук Ворскла Полтава
Николай Степанов Источник: Telegram
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