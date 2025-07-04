Источник: центрбек Кривбасса может продолжить карьеру в Румынии

Центральный защитник Александр Романчук в ближайшее время покинет «Кривбасс». 25-летний футболист находится в шаге от перехода в клуб «Университатя» из Крайовы, который выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

В конце прошлого сезона Романчук попал в сферу интересов нескольких клубов, однако окончательное решение о смене команды было принято после того, как «Кривбасс» не смог пробиться в еврокубки. Переход находится на финальной стадии. По предварительным оценкам, криворожский клуб получит около 1 миллиона евро с учётом бонусов.

«Кривбасс» уже работает над заменой одному из своих ключевых игроков сезона 2024/25. В сфере интересов клуба – 22-летний центрбек «Черноморца» Евгений Скиба, а также Даниил Хрипчук из полтавской «Ворсклы». Оба футболиста остались без клубов УПЛ после вылета своих команд, однако у них есть предложения и от других команд.