Кривбасс изучает возможность подписания молодого бразильского защитника

Внимание криворожского «Кривбасса» привлек 20-летний левый защитник бразильского клуба «Америка Минейро» U-20 Тиаго Боржес.

Сейчас футболист выступает со своей командой на престижном национальном турнире для молодежных команд до 20 лет – Бразилейру U-20.

В криворожском клубе внимательно следят за развитием молодого бразильца и рассматривают возможность трансфера для усиления состава.

В прошлом сезоне «Кривбас» занял 5-е место в УПЛ и остался вне еврокубков. Криворожскую команду в межсезонье возглавил Патрик ван Леувен.