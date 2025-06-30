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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 22:57 | Обновлено 30 июня 2025, 23:09
198
0

Кривбасс изучает возможность подписания молодого бразильского защитника

Тиаго Боржес выступает за команду Америка Минейро U-20

30 июня 2025, 22:57 | Обновлено 30 июня 2025, 23:09
198
0
Кривбасс изучает возможность подписания молодого бразильского защитника
ФК Америка Минейро. Тиаго Боржес

Внимание криворожского «Кривбасса» привлек 20-летний левый защитник бразильского клуба «Америка Минейро» U-20 Тиаго Боржес.

Сейчас футболист выступает со своей командой на престижном национальном турнире для молодежных команд до 20 лет – Бразилейру U-20.

В криворожском клубе внимательно следят за развитием молодого бразильца и рассматривают возможность трансфера для усиления состава.

В прошлом сезоне «Кривбас» занял 5-е место в УПЛ и остался вне еврокубков. Криворожскую команду в межсезонье возглавил Патрик ван Леувен.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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