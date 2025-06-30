Кривбасс изучает возможность подписания молодого бразильского защитника
Тиаго Боржес выступает за команду Америка Минейро U-20
Внимание криворожского «Кривбасса» привлек 20-летний левый защитник бразильского клуба «Америка Минейро» U-20 Тиаго Боржес.
Сейчас футболист выступает со своей командой на престижном национальном турнире для молодежных команд до 20 лет – Бразилейру U-20.
В криворожском клубе внимательно следят за развитием молодого бразильца и рассматривают возможность трансфера для усиления состава.
В прошлом сезоне «Кривбас» занял 5-е место в УПЛ и остался вне еврокубков. Криворожскую команду в межсезонье возглавил Патрик ван Леувен.
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