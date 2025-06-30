Колос собирается усилиться двумя игроками. Один из них прибыл из Кривбасса

Ковалевский «Колос» проводит активную работу на трансферном рынке. Клуб УПЛ в скором времени усилится двумя новичками.

Одним из них станет бывший защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник, который уже прошел медосмотр. С игроком будет подписан контракт сроком на два года.

Вторым новичком стал 24-летний атакующий полузащитник Альбин Красничи. Косовский футболист ранее выступал за клуб «Приштина». Медицинское обследование он также успешно прошел.

Ранее сообщалось, что «Колос» не сумел договориться с «Металлистом 1925» о продлении аренды нападающего Алексея Сидорова. Также известно, что ковалевский клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Руха» Юрия Климчука.

Прошлый сезон команда Руслана Костышина завершила на 10-м месте, набрав 36 очков в 30 матчах.