Колос собирается усилиться двумя игроками. Один из них прибыл из Кривбасса
Футболистами клуба из Ковалевки станут Андрей Понедельник и Альбин Красничи
Ковалевский «Колос» проводит активную работу на трансферном рынке. Клуб УПЛ в скором времени усилится двумя новичками.
Одним из них станет бывший защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник, который уже прошел медосмотр. С игроком будет подписан контракт сроком на два года.
Вторым новичком стал 24-летний атакующий полузащитник Альбин Красничи. Косовский футболист ранее выступал за клуб «Приштина». Медицинское обследование он также успешно прошел.
Ранее сообщалось, что «Колос» не сумел договориться с «Металлистом 1925» о продлении аренды нападающего Алексея Сидорова. Также известно, что ковалевский клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Руха» Юрия Климчука.
Прошлый сезон команда Руслана Костышина завершила на 10-м месте, набрав 36 очков в 30 матчах.
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