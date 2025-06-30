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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 06:10 | Обновлено 30 июня 2025, 06:36
130
0

Колос собирается усилиться двумя игроками. Один из них прибыл из Кривбасса

Футболистами клуба из Ковалевки станут Андрей Понедельник и Альбин Красничи

30 июня 2025, 06:10 | Обновлено 30 июня 2025, 06:36
130
0
Колос собирается усилиться двумя игроками. Один из них прибыл из Кривбасса
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Ковалевский «Колос» проводит активную работу на трансферном рынке. Клуб УПЛ в скором времени усилится двумя новичками.

Одним из них станет бывший защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник, который уже прошел медосмотр. С игроком будет подписан контракт сроком на два года.

Вторым новичком стал 24-летний атакующий полузащитник Альбин Красничи. Косовский футболист ранее выступал за клуб «Приштина». Медицинское обследование он также успешно прошел.

Ранее сообщалось, что «Колос» не сумел договориться с «Металлистом 1925» о продлении аренды нападающего Алексея Сидорова. Также известно, что ковалевский клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Руха» Юрия Климчука.

Прошлый сезон команда Руслана Костышина завершила на 10-м месте, набрав 36 очков в 30 матчах.

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Колос Ковалевка Андрей Понедельник трансферы трансферы УПЛ Приштина Кривбасс Кривой Рог ТаТоТаке Алексей Сидоров Юрий Климчук свободный агент
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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