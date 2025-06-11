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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 11:46 | Обновлено 11 июня 2025, 11:53
827
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с очередным ключевым футболистом

Андрей Понедельник покинул клуб

11 июня 2025, 11:46 | Обновлено 11 июня 2025, 11:53
827
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с очередным ключевым футболистом
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Украинский защитник Андрей Понедельник покинул расположение криворожского «Кривбасса» Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Успехов на новом этапе! Ценим каждый матч вместе!», – говорится в сообщении пресс-службы.

По официальной информации, стороны решили не продлевать соглашение, которое подходило к концу 30 июня 2025 года. Футболист покинул Кривой Рог, получив статус свободного агента.

Андрей провел в Кривбассе три года. За период универсал провел в красно-белых цветах 82 матча, забив 5 голов и отдав две результативные передачи.

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Андрей Понедельник расторжение контракта Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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