Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Владислав Кулач и Артем Челядин привлекают внимание одесского клуба
Сразу два игрока полтавской «Ворсклы» привлекают внимание одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, речь идет о нападающем Владиславе Кулаче и хавбеке Артеме Челядине. Обоих футболистов в команде хочет видеть главный тренер Александр Кучер.
Для того, чтобы оба трансфера состоялись, игрокам нужно решить вопросы с руководством полтавского клуба. Их контракты истекают через год.
По итогам прошлого сезона и «Черноморец», и «Ворскла» покинули Украинскую Премьер-лигу и отравились в Первую лигу Украины.
Ранее сообщалось о том, что планируется массовый уход футболистов из «Ворсклы».
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