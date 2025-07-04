Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач

Сразу два игрока полтавской «Ворсклы» привлекают внимание одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, речь идет о нападающем Владиславе Кулаче и хавбеке Артеме Челядине. Обоих футболистов в команде хочет видеть главный тренер Александр Кучер.

Для того, чтобы оба трансфера состоялись, игрокам нужно решить вопросы с руководством полтавского клуба. Их контракты истекают через год.

По итогам прошлого сезона и «Черноморец», и «Ворскла» покинули Украинскую Премьер-лигу и отравились в Первую лигу Украины.

Ранее сообщалось о том, что планируется массовый уход футболистов из «Ворсклы».