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  4. Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
Украина. Первая лига
04 июля 2025, 11:03 |
285
2

Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач

Владислав Кулач и Артем Челядин привлекают внимание одесского клуба

04 июля 2025, 11:03 |
285
2
Черноморец нацелился на двух игроков Ворсклы. Среди них – Кулач
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Сразу два игрока полтавской «Ворсклы» привлекают внимание одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, речь идет о нападающем Владиславе Кулаче и хавбеке Артеме Челядине. Обоих футболистов в команде хочет видеть главный тренер Александр Кучер.

Для того, чтобы оба трансфера состоялись, игрокам нужно решить вопросы с руководством полтавского клуба. Их контракты истекают через год.

По итогам прошлого сезона и «Черноморец», и «Ворскла» покинули Украинскую Премьер-лигу и отравились в Первую лигу Украины.

Ранее сообщалось о том, что планируется массовый уход футболистов из «Ворсклы».

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Черноморец Одесса Артем Челядин Владислав Кулач Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке Первая лига Украины Александр Кучер
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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Wanted!
Де той Кулач, який клепав голи за Ворсклу, що з ним трапилось? Може вік дається в знаки?
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CheMP
чемпионы! 
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