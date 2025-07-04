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  4. КИЧЕНОК: «Мне нравится с ней играть. Она очень легкий человек»
Уимблдон
04 июля 2025, 11:02 | Обновлено 04 июля 2025, 11:07
463
1

КИЧЕНОК: «Мне нравится с ней играть. Она очень легкий человек»

Украинская теннисистка прокомментировала свой успешный старт на Уимблдоне-2025

04 июля 2025, 11:02 | Обновлено 04 июля 2025, 11:07
463
1
КИЧЕНОК: «Мне нравится с ней играть. Она очень легкий человек»
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала свой успешный старт на Уимблдоне 2025 в парном разряде.

Как сложилась игра, довольна ли своими действиями сегодня?

– Да, сегодня почти все, что мы планировали, тактика и исполнение – все удалось. Могу сказать, что мы пытались, особенно Эллен, больше «срезать» в тело на подаче. Но в целом мы фокусировались на себе, чтобы подавали, принимали, завершали розыгрыши с лета и сами вели игру.

Анализировали ли сетку дальше?

– Вообще нет, мы ориентируемся на тех, с кем играем следующий матч. Этих соперниц мы смотрим, анализируем. Не заглядываем вперед, на полуфинал... Такого вообще нет.

В последнее время у вас регулярно менялись напарницы. Сейчас вы планируете долго играть с Перес?

– Вообще я со всеми хотела играть долго, но так складывалось... С Эллен мы договорились играть вместе до конца года. А так посмотрим, какие будут результаты, как все будет складываться, никто не застрахован. Но мне с ней очень комфортно. Нравится с ней играть. Она очень легкий человек. Надеюсь, что будем долго играть. И в жизни, и на корте она очень «easygoing».

Какова роль Стаса Хмарского в процессе подготовки?

– Он как тренер, здесь он только со мной, он во всем мне помогает. Конечно, мы просматриваем матчи соперниц, даже мы это больше с Эллен делаем. На WTA TV есть все матчи и там есть записи. У мейджоров отдельные приложения или сайты, где есть доступ ко всему.

Раньше вы играли здесь пару еще и в миксте, в этом году не заявились. Почему?

– Я не планировала играть микст, потому что у меня есть проблемы с плечом. После Уимблдона буду делать паузу и восстанавливаться. И еще я не захотела играть, потому что здесь играют третий сет не как тай-брейк, а как полноценный сет. А для моего плеча это было бы тяжелее. Я села и посчитала, что в этом году я играла каждую неделю, так что надо сделать паузу. Я была как будто в погоне или за очками, или не знаю, за чем гналась. Еженедельно играла – это неправильно так делать.

Чем завершилась ваша личная история со Стасом с US Open, где вы не смогли пожениться?

– Да, у нас была назначена дата росписи в Нью-Йорке в City Hall на среду. Но мы дошли до полуфинала и играли в среду, хотя мы просили поставить нас на четверг. В конце концов матч поставили еще и на тот же час, на 3, когда у нас было назначено время росписи. Мы тогда не расписались. Так оно и пошло, и пока не расписались до сих пор.

Я все время шучу, что надо так и назначать на вторую неделю Шлема, чтобы вот так потом откладывать. Для нас особо ничего не поменялось. Он меня называет «жена», я его – «муж». Для меня, честно говоря, это все формальность. И я еще жду того момента, когда мне вот прямо захочется такой свадьбы, такой настоящей. Потому что мне тогда не хотелось, а сейчас начинает хотеться (смеется).

Я уже немного хочу, немного замечаю, что может я бы хотела платье надеть... Потому что раньше я об этом думала, мол, да ну его, такая морока, столько гостей, все спланировать, все организовать. Готов ли Стас? Он всегда готов (смеется).

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Уимблдон-2025 Людмила Киченок
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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Sit Simurg
Ну і класно, якщо так ... Може буде добра заміна Альоні .. подивимось ..)
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