Людмила Киченок успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли китайский тандем Сюй Ифань / Ян Чжаоюсюань за 1 час и 19 минут.

Уимблдон-2025. Пары, 1/32 финала

Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаоюсюань (Китай) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча дуэтов.

Киченок и Перес проводят второй совместный турнир. До старта Уимблдона они добрались до финала пятисотника в Бад-Хомбурге.

Следующими соперницами Людмилы и Эллен будут победительницы противостояния Сюко Аояма / Эна Шибахара – Магда Линетт / Бернарда Пера.

Людмила стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй круг парного разряда на мейджоре в Лондоне. Ранее это сделала Марта Костюк с Еленой-Габриэлой Русе. Даяна Ястремская (напарница – Бибиана Схофс) и Надежда Киченок с Юлией Стародубцевой покинули соревнования.