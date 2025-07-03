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Уимблдон
03 июля 2025, 14:31 | Обновлено 03 июля 2025, 14:56
869
0

Людмила Киченок успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025

Украинка вместе с Эллен Перес в двух сетах переиграли китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань

03 июля 2025, 14:31 | Обновлено 03 июля 2025, 14:56
869
0
Людмила Киченок успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли китайский тандем Сюй Ифань / Ян Чжаоюсюань за 1 час и 19 минут.

Уимблдон-2025. Пары, 1/32 финала

Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаоюсюань (Китай) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча дуэтов.

Киченок и Перес проводят второй совместный турнир. До старта Уимблдона они добрались до финала пятисотника в Бад-Хомбурге.

Следующими соперницами Людмилы и Эллен будут победительницы противостояния Сюко Аояма / Эна Шибахара – Магда Линетт / Бернарда Пера.

Людмила стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй круг парного разряда на мейджоре в Лондоне. Ранее это сделала Марта Костюк с Еленой-Габриэлой Русе. Даяна Ястремская (напарница – Бибиана Схофс) и Надежда Киченок с Юлией Стародубцевой покинули соревнования.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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