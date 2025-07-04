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Украина. Первая лига
04 июля 2025, 10:31 | Обновлено 04 июля 2025, 10:37
537
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с капитаном команды

Арсен Слотюк покинул расположение «Нивы» Тернополь

04 июля 2025, 10:31 | Обновлено 04 июля 2025, 10:37
537
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с капитаном команды
ФК Нива Тернополь. Арсен Слотюк

31-летний центральный защитник Арсен Слотюк официально прекратил сотрудничество с тернопольским клубом «Нива», в котором спортсмен был капитаном.

«Один из лидеров команды, который часто выводил ребят на поле с капитанской повязкой.

Всегда был рядом – поддержать, пошутить, создать правильную атмосферу. А когда было нужно – собрать, сплотить и повести за собой. Спасибо за все, Арсен!

Пусть впереди будет еще много ярких моментов - в футболе и не только!», – написала пресс-служба клуба.

Арсен присоединился к команде перед стартом сезона 2024/25. На счету защитника 22 матча в составе «Нивы», в которых Арсен забил лишь один мяч.

На территории Украины Слотюк выступал за «Агробизнес», ЛНЗ и «Левый Берег». Также несколько месяцев защитник представлял цвета польского клуба «Котвица».

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Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Нива Тр
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