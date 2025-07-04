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Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 15:41 | Обновлено 04 июля 2025, 15:59
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«Он – тренер на поле». Пресс-конференция Гаучо перед игрой с Аль-Хилялем

Бразильский коуч дал несколько комментариев перед четвертьфиналом КЧМ

04 июля 2025, 15:41 | Обновлено 04 июля 2025, 15:59
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«Он – тренер на поле». Пресс-конференция Гаучо перед игрой с Аль-Хилялем
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Гаучо

Бразильский коуч «Флуминенсе» Ренато Гаучо дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем»:

«Лучшая команда в мире — это та, которая побеждает».

«И лучшая схема в мире — это та, которая побеждает. «ПСЖ» заслужил победу в Лиге чемпионов. Деньги важны, но в футболе все решается на поле. Флуминенсе — это гадкий утенок с финансовой точки зрения. Мы движемся вперед, демонстрируем свою силу и надеемся, что добьемся успеха».

«На мой взгляд, шансы у обеих команд равны. В финансовом плане они имеют преимущество. Они значительно прогрессировали. Не знаю, можно ли сравнивать их с европейским клубом. Вне поля — конечно. Но на поле они все еще не дотягивают до ПСЖ, «Реала» или «Сити», — сказал он. «Вне поля они превосходят нас в финансовом плане, на поле — 11 против 11».

«Они заслужили победу. Они правильно подошли к игре, а «Манчестер Сити», вероятно, немного недооценил их. Они думали, что могут выиграть в любой момент. Когда они проснулись, было уже немного поздно».

«Тьяго Силва – тренер на поле, — сказал Ренато. — И он по-прежнему очень хороший игрок. По моему скромному мнению, он все еще должен играть в сборной Бразилии».

Матч между «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем» состоится 4 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Симоне Индзаги дал пресс-конференцию перед игрой с «Флуминенсе».

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Флуминенсе пресс-конференция Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник
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