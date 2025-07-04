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Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 12:52 | Обновлено 04 июля 2025, 13:00
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«Благодарю болельщиков». Пресс-конференция Индзаги перед игрой с Флуминенсе

Итальянский коуч дал несколько комментариев перед матчем 1/4 финала КЧМ

04 июля 2025, 12:52 | Обновлено 04 июля 2025, 13:00
60
0
«Благодарю болельщиков». Пресс-конференция Индзаги перед игрой с Флуминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором его команда встретится с «Флуминенсе»:

«Мы хотели победы и мы ее добились. Мы выиграли у одной из сильнейших команд и провели хороший матч, несмотря на то, что наш соперник был настроен на победу».

«Последние два дня шёл дождь, и это повлияло на обе команды».

«Это день (прим. – о смерти Диогу Жоты), полный печали. К сожалению, мы все знаем, насколько тяжела эта трагедия. У нас есть два португальских игрока, которые были друзьями погибшего, и сегодняшний день был трудным для всех. Мы постарались работать вместе и двигаться вперед».

«С самого первого дня я увидел прекрасное поведение. Я увидел отличную группу, готовую работать и понимающую принципы, которые я хочу установить. Клуб поддерживает меня каждый день».

«Я благодарю болелщиков от всего сердца. Они пришли в большом количестве и оказали большое влияние, и мы почувствовали их поддержку».

Матч между «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем» состоится 4 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что был назван фаворит КЧМ после вылета «Ман Сити».

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Симоне Индзаги клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция Аль-Хиляль Флуминенсе
Даниил Кирияка Источник: ФК Аль-Хиляль
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