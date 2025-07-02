Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити

Статистический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в клубном чемпионате мира после окончания 1/8 финала.

Турнир неожиданно покинул «Манчестер Сити», являвшийся одним из фаворитов соревнования – подопечные Пепа Гвардиолы уступили «Аль-Хилялю».

Четвертьфинальные пары:

Флуминенсе – Аль-Хиляль

Палмейрас – Челси

ПСЖ – Бавария

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

Теперь рейтинг фаворитов на победу возглавляет «Челси» с 26,8% на триумф. Вторым идет «ПСЖ» с 24,9% процентов шансов на трофей, а «Реал» замыкает тройку – 16,9%.

Меньше всего шансов у «Флуминенсе» – 1,5%.

Полный рейтинг:

Ранее сообщалось о том, что «Реал» победил 19 раз в матчах межконтинентальных турниров.