Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Фаворитом на трофей является «Челси»
Статистический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в клубном чемпионате мира после окончания 1/8 финала.
Турнир неожиданно покинул «Манчестер Сити», являвшийся одним из фаворитов соревнования – подопечные Пепа Гвардиолы уступили «Аль-Хилялю».
Четвертьфинальные пары:
- Флуминенсе – Аль-Хиляль
- Палмейрас – Челси
- ПСЖ – Бавария
- Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд
Теперь рейтинг фаворитов на победу возглавляет «Челси» с 26,8% на триумф. Вторым идет «ПСЖ» с 24,9% процентов шансов на трофей, а «Реал» замыкает тройку – 16,9%.
Меньше всего шансов у «Флуминенсе» – 1,5%.
Полный рейтинг:
Ранее сообщалось о том, что «Реал» победил 19 раз в матчах межконтинентальных турниров.
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