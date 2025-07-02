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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 11:51 | Обновлено 02 июля 2025, 11:52
750
1

Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити

Фаворитом на трофей является «Челси»

02 июля 2025, 11:51 | Обновлено 02 июля 2025, 11:52
750
1
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Статистический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в клубном чемпионате мира после окончания 1/8 финала.

Турнир неожиданно покинул «Манчестер Сити», являвшийся одним из фаворитов соревнования – подопечные Пепа Гвардиолы уступили «Аль-Хилялю».

Четвертьфинальные пары:

  • Флуминенсе – Аль-Хиляль
  • Палмейрас – Челси
  • ПСЖ – Бавария
  • Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

Теперь рейтинг фаворитов на победу возглавляет «Челси» с 26,8% на триумф. Вторым идет «ПСЖ» с 24,9% процентов шансов на трофей, а «Реал» замыкает тройку – 16,9%.

Меньше всего шансов у «Флуминенсе» – 1,5%.

Полный рейтинг:

Ранее сообщалось о том, что «Реал» победил 19 раз в матчах межконтинентальных турниров.

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клубный чемпионат мира по футболу рейтинг Челси ПСЖ Реал Мадрид Бавария Боруссия Дортмунд Аль-Хиляль Флуминенсе Палмейрас
Даниил Кирияка Источник: The Analyst
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Victor673256ua
Челсі має виходити у фінал. А там вже як карта ляже
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