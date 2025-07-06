ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продолжил сотрудничество с двумя игроками

Перволиговый клуб ЮКСА объявил о подписании нового контракта с двумя игроками. Сотрудничество с командой продолжили Андрей Киреев и Роман Ювхимец.

Согласно информации, оба футболиста согласились заключить с клубом двухлетнее соглашение – до 2027 года.

Андрей присоединился к коллективу ЮКСА зимой 2024 года, сыграв всего 20 поединков и отдав два ассиста.

Роман выступает за команду на протяжении двух лет. На счету защитника 40 официальных матчей и два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что клуб ЮКСА назвал имя нового главного тренера.