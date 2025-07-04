ОСАКА: «Все соперники, с которыми ты играешь – лучшие в мире»

Экс-первая ракетка мира и победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде Наоми Осака не входила в число главных фаворитов Уимблдона 2025 накануне турнира, но японская теннисистка пробилась в третий раунд и демонстрирует хорошую форму.

Лучший Уимблдон с 2018 года

«Честно говоря, я не думаю об этом, я просто стараюсь плыть по течению. Мы с Патриком (Муратаглу) поговорили перед турниром о наших ожиданиях, и теперь я стараюсь смотреть на все максимально спокойно, не задумываясь о следующих раундах. Я не думаю о своих шансах, я просто надеюсь сыграть как можно больше матчей. Очевидно, что в этом году я чувствую себя комфортнее на траве, двигаюсь немного лучше, хотя в прошлые два сезона мне было страшно передвигаться. Когда я была младше, у меня был негативный опыт – я потянула колено, и на восстановление ушло пару лет. Сейчас я определенно чувствую себя более уверенно».

Политическая ситуация на Гаити

«Я в курсе происходящего, мой отец был на Гаити, хотя сейчас он здесь со мной, за что я очень ему благодарна. Каждый раз, когда я слышу новости о Гаити, у меня разрывается сердце – я чувствую, что происходит несправедливость. Думаю, у людей сложилось негативное мнение о Гаити, но на самом деле это одно из самых красивых мест в мире. Артур Эш был первопроходцем во многих подобных вопросах – было бы невероятно пересечься с такой выдающейся личностью, настоящей легендой в раздевалке. Он всегда был элегантен, сделал действительно удивительные вещи за свою карьеру».

Как справляться с поражениями

«Это очень зависит от характера. В моем случае, когда я проигрываю, мне кажется, что я – худшая теннисистка на свете. У меня был длинный список по-настоящему тяжелых поражений. Не знаю, это сложная тема. Все соперники, с которыми ты играешь – лучшие в мире, именно с таким настроем я выхожу на корт. Думаю, есть люди, которые легче переносят поражения, и те, кто совсем нет... но мне кажется, что именно такие люди и доходят до вершины, потому что они искренне считают себя лучшими – и часто это действительно так».

Преодоление страха перед травой

«Самое ироничное, что в начале турнира, когда был медиа-день, кто-то спросил меня об этом, и я вспомнила, каким был мой первый опыт игры на траве. Тогда у меня была четкая мысль: когда ты молод, ты не боишься – это то, что происходит в юности, ты не испытываешь страха. С возрастом приходит осторожность, я носила этот страх в себе, он как будто сковывал. Но сейчас я преодолеваю это, стараюсь расправить крылья на траве. Думаю, у меня получается: я двигаюсь хорошо и надеюсь сохранить эту динамику в турнире и в следующих сезонах».

Совет Циципасу по поводу кризиса

«Не уверена, что я человек, который должен давать советы. Очень сложно говорить на такие темы. Обычно мне нужно поразмышлять об этом несколько часов. Думаю, все зависит от конкретного момента в жизни. Хотя все в жизни временно. Не знаю, жизнь одновременно серьезна и несерьезна. Если ты не получаешь удовольствие от чего-то, всегда можно заняться чем-то другим. Я не говорю, что он должен бросить теннис, уверена, что многие хотят, чтобы он продолжал, но... не знаю. Мне всегда кажется, что человек должен делать то, что приносит ему счастье – несмотря ни на что».