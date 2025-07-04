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04 июля 2025, 03:35 | Обновлено 04 июля 2025, 07:19
936
1

Бойфренд Даяны Ястремской проведет титульный бой в смешанных единоборствах

Давид Аллахвердиев сразится за вакантный титул Legacy Fighting Alliance

04 июля 2025, 03:35 | Обновлено 04 июля 2025, 07:19
936
1
Бойфренд Даяны Ястремской проведет титульный бой в смешанных единоборствах
Instagram. Даяна Ястремская и Давид Аллахвердиев

15 августа на арене «Sanford Pentagon» в Южной Дакоте (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214.

Главный событием шоу станет титульный бой в тяжелом весе – в октагоне встретятся бразилец Лукас Фернандо (11–3) и американец Филип Лату (7–2). Они сразятся за вакантный пояс организации.

Во втором по значимости событии пройдет бой украинского спортсмена Давида Аллахвердиева (6–0), который является бойфрендом известной теннисистки из Украины Даяны Ястремской. Она уже анонсировала бой своего возлюбленного в социальных сетях.

Давид встретится с непобежденным представителем Канады Джоном Муром, который одержал шесть побед в шести поединках. Бойцы разыграют вакантный титул LFA. Аллахвердиев выйдет в октагон впервые с мая прошлого года, когда он одолел болевым приемом иранца Афшина Рахими.

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Даяна Ястремская
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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misastefanko
Він дійсно українець ?
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