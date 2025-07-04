ФОТО. Дарио Срна показал свой музей футбольных наград в Хорватии

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна показал свой музей наград в Хорватии.

В родном городе Метковиче Срна создал музей, посвящённый жизни и карьере одного из самых известных хорватских футболистов – Дарио Срны.

В музее представлены самые памятные трофеи, медали, футболки, фотографии и личные награды, которые иллюстрируют футбольный путь Срны – от первых шагов в футболе до капитанской повязки в «Шахтёре» и сборной Хорватии.

Особое место занимают награды, завоёванные в составе донецкого клуба: многочисленные чемпионские титулы, Кубки и Суперкубки Украины, а также трофей Кубка УЕФА 2009 года.

Юные футболисты «Шахтёра» принимают участие в тренировочном лагере, который организовали клуб и Дарио Срна в Хорватии.