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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 04:45 | Обновлено 04 июля 2025, 05:09
72
0

ФОТО. Дарио Срна показал свой музей футбольных наград в Хорватии

Представлены трофеи, медали, мячи и другие исторические предметы

04 июля 2025, 04:45 | Обновлено 04 июля 2025, 05:09
72
0
ФОТО. Дарио Срна показал свой музей футбольных наград в Хорватии
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна показал свой музей наград в Хорватии.

В родном городе Метковиче Срна создал музей, посвящённый жизни и карьере одного из самых известных хорватских футболистов – Дарио Срны.

В музее представлены самые памятные трофеи, медали, футболки, фотографии и личные награды, которые иллюстрируют футбольный путь Срны – от первых шагов в футболе до капитанской повязки в «Шахтёре» и сборной Хорватии.

Особое место занимают награды, завоёванные в составе донецкого клуба: многочисленные чемпионские титулы, Кубки и Суперкубки Украины, а также трофей Кубка УЕФА 2009 года.

Юные футболисты «Шахтёра» принимают участие в тренировочном лагере, который организовали клуб и Дарио Срна в Хорватии.

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Дарио Срна Хорватия фото Шахтер Донецк награды музей
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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