ФОТО. Шахтер и Дарио Срна организовали детский футбольный лагерь в Хорватии

Футбольный лагерь Дарио Срны и «Шахтера» открылся в Хорватии. Дети из Хорватии, Украины и других стран будут тренироваться на родине легенды «горняков».

2 июля в Метковиче (Хорватия) открылся летний детский футбольный лагерь Дарио Срны в партнерстве с ФК «Шахтер».

Участников ждет насыщенная программа: тренировки по методике ФК «Шахтер», утренние и вечерние занятия, лекции нутрициологов, индивидуальная работа с тренером вратарей и многое другое.

Тренировки проходят на новых качественных футбольных полях, расположенных неподалеку от дома легендарного капитана «горняков» и сборной Хорватии.

Открытие летнего тренировочного лагеря Дарио Срны и ФК «Шахтер» посетили и знаменитости, среди которых еще одна легенда хорватского футбола и до недавнего времени ассистент главного тренера «Шахтера» Марио Станич.

Летний футбольный лагерь Дарио Срны и ФК «Шахтер» будет работать в две смены: с 2 по 6 июля здесь будут заниматься дети 2014–2018 годов рождения, а с 9 по 13 июля – подростки 2010–2014 годов рождения. Сейчас в лагере находятся 85 детей из Хорватии, Украины и ОАЭ.