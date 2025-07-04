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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 04:31 | Обновлено 04 июля 2025, 05:09
26
0

ФОТО. Шахтер и Дарио Срна организовали детский футбольный лагерь в Хорватии

Открытие лагеря посетил экс-тренер Шахтера Марио Станич

04 июля 2025, 04:31 | Обновлено 04 июля 2025, 05:09
26
0
ФОТО. Шахтер и Дарио Срна организовали детский футбольный лагерь в Хорватии
ФК Шахтер

Футбольный лагерь Дарио Срны и «Шахтера» открылся в Хорватии. Дети из Хорватии, Украины и других стран будут тренироваться на родине легенды «горняков».

2 июля в Метковиче (Хорватия) открылся летний детский футбольный лагерь Дарио Срны в партнерстве с ФК «Шахтер».

Участников ждет насыщенная программа: тренировки по методике ФК «Шахтер», утренние и вечерние занятия, лекции нутрициологов, индивидуальная работа с тренером вратарей и многое другое.

Тренировки проходят на новых качественных футбольных полях, расположенных неподалеку от дома легендарного капитана «горняков» и сборной Хорватии.

Открытие летнего тренировочного лагеря Дарио Срны и ФК «Шахтер» посетили и знаменитости, среди которых еще одна легенда хорватского футбола и до недавнего времени ассистент главного тренера «Шахтера» Марио Станич.

Летний футбольный лагерь Дарио Срны и ФК «Шахтер» будет работать в две смены: с 2 по 6 июля здесь будут заниматься дети 2014–2018 годов рождения, а с 9 по 13 июля – подростки 2010–2014 годов рождения. Сейчас в лагере находятся 85 детей из Хорватии, Украины и ОАЭ.

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Шахтер Донецк Дарио Срна детско-юношеский футбол Хорватия Марио Станич фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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