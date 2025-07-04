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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 02:57 | Обновлено 04 июля 2025, 03:13
50
0

Защитник, покинувший Верес, может продолжить карьеру в клубе-новичке УПЛ

Василь Гакман может стать игроком клуба Эпицентр

04 июля 2025, 02:57 | Обновлено 04 июля 2025, 03:13
50
0
Защитник, покинувший Верес, может продолжить карьеру в клубе-новичке УПЛ
ФК Верес. Василий Гакман

Новичок Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» близок к кадровому усилению.

По информации источника, команду из Каменца-Подольского может пополнить 25-летний правый защитник Василий Гакман.

Футболист недавно покинул «Верес» в статусе свободного агента. Его контракт с ровенским клубом был расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.

В прошлом сезоне Гакман пропустил значительную часть матчей из-за травмы связок колена, однако уже завершил реабилитацию и готов к новому вызову.

В общей сложности за два года в составе «Вереса» Гакман провел 25 матчей (22 в УПЛ и 3 в Кубке Украины), в которых отметился одной результативной передачей.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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